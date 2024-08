Polignano a Mare, domani Flavio Albanese e le Faraualla in scena con Il Canto di Ulisse

POLIGNANO A MARE - Domenica 25 agosto, ore 21:30, in scena nell’atrio del Museo Pino Pascali di Polignano a Mare “Il canto di Ulisse” di e con Flavio Albanese, per la regia di Marinella Anaclerio e con la partecipazione del quartetto vocale Faraualla, lo spettacolo è programmato all’interno della X edizione di Ad Libitum, la storica rassegna musicale di Polignano a Mare, organizzata da Epos Teatro e diretta da Maurizio Pellegrini.Flavio Albanese accompagna il pubblico di tutte le età nel mondo di Ulisse, invitando gli spettatori ad "inoltrarsi" nell'Odissea e nel suo immaginario, popolato da Eroi, Dei e creature magiche. Protagonista dello spettacolo è la parola in prosa e in versi accompagnati dai canti dal vivo del quartetto vocale Faraualla, composto da Maristella Schiavone, Gabriella Schiavone, Teresa Vallarella e Loredana Savino, che da anni si impegna nella ricerca dell'uso della voce come "strumento". Attraverso il racconto e la pratica della polifonia ricercata nelle espressioni vocali di diverse etnie e di periodi storici differenti, le suggestioni di questo viaggio mitologico si fondono in una sintesi originale in cui emergono con forza le radici culturali del mito.Nello spazio senza tempo, semplici azioni ed evocazioni sceniche sostenute da musiche e suoni, sono le vie di ingresso al poema epico scelte da Flavio Albanese. Dalla vittoria dei Greci a Troia, fino al ritorno ad Itaca, il filo del racconto in scena passa attraverso gli episodi e i personaggi più noti: il ciclope Polifemo, il canto delle sirene, la maga Circe, il cane Argo, Penelope e Telemaco. Una storia antica, capace di coinvolgere ed entusiasmare ancora oggi con il suo fascino potente.Intero 13 euroRidotto 10 euro per under 25 e over 65Prevendite al botteghino, punti fisici del circuito Vivaticket oppure online su www.vivaticket.com.www.adlibitumfestival.it: (+39) 392 964 2809 / (+39) 338 229 5966