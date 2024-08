Gaia sul palco del Concertone della Notte della Taranta

LECCE - La celebre cantante Gaia, vincitrice di Amici nel 2020, si esibirà sul palco del Concertone della Notte della Taranta il prossimo 24 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce. Diretta dal maestro concertatore Shablo, la cantautrice milanese porterà la sua energia e versatilità in un evento che celebra la tradizione e la contemporaneità musicale del Salento.Protagonista dell’estate 2024 con la hit Sesso e samba insieme a Tony Effe, Gaia si cimenterà in un'interpretazione del brano tradizionale MenaMenaMò, accompagnata dalle coreografie ipnotiche e coinvolgenti create dal coreografo Laccio. La cantante non solo darà vita al ritmo incalzante della pizzica, ma lo farà con uno stile tutto suo, fondendo tradizione e modernità.Inserita da Forbes Italia tra i cinque under 30 italiani destinati a influenzare il futuro della musica, Gaia non mancherà di stupire il pubblico con una speciale esecuzione di Chega, uno dei suoi brani più celebri cantato in portoghese. Il maestro Shablo ha preparato per l’occasione un arrangiamento unico, che unisce le sonorità della pizzica alle influenze pop moderne, offrendo una performance che promette di essere memorabile.La 27ª edizione della Notte della Taranta, dedicata al tema "Generazione Taranta", propone una linea creativa che mescola le antiche tradizioni musicali del Salento con i suoni contemporanei. "Una sequenza di ipnotiche pizziche contaminate dai suoni contemporanei, la bellezza dei canti di tradizione in dialetto salentino, grico e arbereshe, i colori e le atmosfere frizzanti delle coreografie firmate da Laccio, faranno ballare la piazza", spiegano gli organizzatori.Il Concertone, evento clou dell’estate salentina, sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio 2 a partire dalle 21:20, con la conduzione di Ema Stokholma. Si prevede una serata di grande musica e danza, capace di far vibrare il cuore della piazza e di chi seguirà l’evento da casa.