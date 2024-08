Maltempo: allerta gialla sulla Puglia

BARI - La Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta gialla per rischio idrogeologico dovuto a temporali su tutta la Puglia, ad eccezione del Salento. L'allerta sarà attiva a partire dalle 8 di oggi e si estenderà per le successive 12 ore.Secondo le previsioni, la regione centro-settentrionale della Puglia sarà interessata da precipitazioni che potranno variare da isolate a sparse, con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale. I quantitativi di pioggia attesi saranno generalmente deboli, ma in alcune aree potrebbero raggiungere intensità moderate.La Protezione Civile raccomanda di prestare attenzione a eventuali fenomeni localizzati di forte intensità e di seguire gli aggiornamenti per eventuali modifiche dell'allerta. Come sempre, è consigliato adottare comportamenti prudenziali, soprattutto in caso di spostamenti nelle zone a rischio.