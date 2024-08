Massafra, dal 30 agosto al 1 settembre torna il 'Vicinanze Festival'

MASSAFRA (TA) - Torna a Massafra il Vicinanze Festival 2024 con tre serate sul palco allestito in Piazza Garibaldi. Gli eventi inizieranno alle ore 21. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Vicinanze Festival è realizzato dal Comune di Massafra in collaborazione con Associazione Culturale AFO6 e Teatro Pubblico Pugliese. - Torna a Massafra il Vicinanze Festival 2024 con tre serate sul palco allestito in Piazza Garibaldi. Gli eventi inizieranno alle ore 21. Tutti gli eventi sono a ingresso libero. Vicinanze Festival è realizzato dal Comune di Massafra in collaborazione con Associazione Culturale AFO6 e Teatro Pubblico Pugliese.





Nel 2024, la programmazione del festival è incentrata intorno alla musica, ricalcandone i diversi aspetti sonori, legandola al mondo del teatro e della poesia e animando il cuore del centro storico di Massafra. Gli effetti luminosi che trasformano questi ambienti e i suggestivi paesaggi delle gravine renderanno l’atmosfera magica e da sogno. Dal 30 agosto al 1° settembre (alle 21.00) il festival entrerà nel vivo con tre serate ad ingresso libero. Ospiti: Santi Francesi (30 agosto), Perturbazione + Nada (31 agosto), Neri per caso (1° settembre).





SANTI FRANCESI (30 agosto 2024)





Non inseguono il successo mainstream. Non hanno ansia, o voglia di strafare a tutti i costi. E già per questo Alessandro De Santis e Mario Francese (25 e 26 anni), in arte i Santi Francesi, costituiscono un "unicum" nel panorama musicale degli under 30. A ciò si aggiungono una naturale eleganza, un gusto raffinato e le idee chiare su come muoversi: «Ci siamo ripromessi di scrivere cose che ci succedono dentro e quindi sono insindacabili, sono vere per forza, perché sono totalmente nostre». Amici dai tempi della scuola a Ivrea, spalla fidata l’uno dell’altro («Viviamo da dieci anni costantemente insieme, da quando eravamo adolescenti, è normale che su determinate cose siamo diventati quasi parenti» dicono sui loro segretissimi difetti), si sono guadagnati uno spazio nel genere elettropop, muovendosi con leggerezza tra testi ricercati e sonorità contemporanee. Doti che hanno messo in luce all’ultima edizione del Festival di Sanremo (con il brano "L’amore in bocca") e che porteranno in tour in giro per l’Italia).





PERTURBAZIONE + NADA (31 agosto 2024)





Perturbazione pubblicano per Warner Music Italy nel 2024, in occasione del 25° anniversario della scomparsa di Fabrizio De André, la loro rilettura live de La Buona Novella. Alla pubblicazione segue un tour della storica band pop rock torinese: in cui viene reinterpretato integralmente il concept album di De André. Nel rispetto del progetto iniziale, ma riarrangiando il disco e le singole canzoni per la messa in scena live, i Perturbazione creano così un concerto dove l’intensità delle parole di Faber e il suono del quartetto piemontese donano una nuova luce all’intera opera. Si uniscono così metaforicamente le voci di un artista immortale come NADA e di una band, ormai classica anche se di epoca moderna, della scena nazionale, con Tommaso Cerasuolo, Cristiano Lo Mele, Alex Baracco e Rossano Antonio Lo Mele.





NERI PER CASO (1 settembre 2024)





Il gruppo a cappella più noto del panorama italiano diventato noto al pubblico nel 1995 vincendo la sezione "Nuove Proposte" del Festival di Sanremo. Il brano "Le ragazze" li ha sbalzati in vetta alle classifiche traghettando l’omonimo album alla conquista di ben 6 dischi di platino con quasi 700.000 copie vendute. Nel corso della loro carriera i Neri Per Caso hanno collaborato con alcuni tra i più importanti artisti italiani (Lucio Dalla, Gino Paoli, Claudio Baglioni, Renato Zero, Mario Biondi) e stranieri (Bobby McFerrin, solo per citarne uno). Lo spettacolo, coinvolgente ed emozionante, comprende nel suo repertorio, oltre ai pezzi che hanno portato il gruppo al successo, anche importanti brani della musica nazionale ed internazionale senza tralasciare i brani dei Beatles ai quali hanno reso omaggio nel loro ultimo disco "We love the Beatles". I momenti di interazione con il pubblico fanno da cornice alle esecuzioni dei brani: un viaggio che, partendo dall’Inghilterra dei Beatles, fa tappe in tutto il mondo riproponendo i successi di alcuni dei più grandi esponenti della musica internazionale come Sting, Michael Jackson, George Gershwin per ritornare in Italia e poi a Napoli con il sound dal sapore blues di Pino Daniele e agli inediti che hanno reso celebre il gruppo.