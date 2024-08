Melpignano, sabato 17 agosto la rassegna 'AMelpignano' si conclude con l'atteso concerto di Fiorella Mannoia accompagnata da un'orchestra sinfonica

MELPIGNANO (LE) - Sabato 17 agosto (ore 21:15 – ultimi biglietti disponibili ingresso 46|57,50|69 euro) nell’Arena del Palazzo Marchesale in Piazza Antonio Avantaggiato con "Fiorella Sinfonica – Live con orchestra" si conclude la seconda edizione di AMelpignano – Meridiano Salento. Dal 27 luglio la manifestazione ideata da Razmataz Live, in collaborazione con numerose realtà salentine e alla fondamentale sinergia con il Comune di Melpignano, ha ospitato CCCP – Fedeli alla linea (per il Sei Festival di Coolclub), Elio e le storie tese, Inti-Illimani & Giulio Wilson, PFM canta De André Anniversary, Modena City Ramblers, Marlene Kuntz e Vasco Brondi, un omaggio a Ennio Morricone, Roberto Saviano, Stefano Massini e Corrado Formigli. - Sabato 17 agosto (ore 21:15 – ultimi biglietti disponibili ingresso 46|57,50|69 euro) nell’Arena del Palazzo Marchesale in Piazza Antonio Avantaggiato con "Fiorella Sinfonica – Live con orchestra" si conclude la seconda edizione di AMelpignano – Meridiano Salento. Dal 27 luglio la manifestazione ideata da Razmataz Live, in collaborazione con numerose realtà salentine e alla fondamentale sinergia con il Comune di Melpignano, ha ospitato CCCP – Fedeli alla linea (per il Sei Festival di Coolclub), Elio e le storie tese, Inti-Illimani & Giulio Wilson, PFM canta De André Anniversary, Modena City Ramblers, Marlene Kuntz e Vasco Brondi, un omaggio a Ennio Morricone, Roberto Saviano, Stefano Massini e Corrado Formigli.





Per questo gran finale, Fiorella Mannoia torna a Melpignano dopo a un anno dall’esperienza come Maestra concertatrice della 26esima edizione del Concertone de La Notte della Taranta. "Fiorella Sinfonica – Live con orchestra" è un tour che sta toccando le location più suggestive di tutta Italia nel quale, per la prima volta, l'artista è accompagnata da un’orchestra sinfonica. Una nuova emozionante avventura per la cantante romana iniziata con il ritorno in gara al Festival di Sanremo con "Mariposa". Il brano, un vero manifesto per cantare l’orgoglio di essere donna, ha vinto il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, firmato in prima persona dalla cantante insieme a Cheope e Carlo Di Francesco che sigla anche le musiche con Federica Abbate e Mattia Cerri. In scaletta tutti i grandi successi senza tempo da "Caffè nero bollente" a "Quello che le donne non dicono", da "I treni a vapore" a "Pescatore", da "Il Cielo d’Irlanda" a "Sally", da "Che sia benedetta" a "Come si cambia". Romana, classe 1954, dopo gli esordi tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70, la cantante ha saputo costruirsi man mano la necessaria credibilità per diventare la voce e il controcanto femminile di una canzone d’autore storicamente declinata al maschile. Nella sua lunga carriera ha interpretato i brani e ha collaborato in dischi, concerti e tour con molti dei più amati ed apprezzati cantautori italiani come, solo per citarne alcuni, Vasco Rossi, Ivano Fossati, Enrico Ruggeri, Ron, Riccardo Cocciante, Francesco De Gregori e Massimo Bubola, Samuele Bersani, Daniele Silvestri, Niccolò Fabi, Avion Travel, Gian Maria Testa, Franco Battiato, Luciano Ligabue, Tiziano Ferro, Jovanotti, Pino Daniele, Giuliano Sangiorgi, Fabrizio Moro, Ultimo. Da segnalare anche il suo incontro con Chico Barque, Caetano Veloso e Gilberto Gil.





Durante la serate sarà disponibile la birra artigianale di puro malto d'orzo, prodotta per AMelpignano dal Birrificio B94, uno dei più longevi birrifici pugliesi, noto da oltre 15 anni per la costanza, la qualità e la valorizzazione del territorio attraverso le sue birre, conosciute in Italia e all'estero.