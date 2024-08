Musica, schiuma party e tanto divertimento al Milano Latin Festival

MILANO – Dopo una straordinaria edizione 2024, il Milano Latin Festival si avvicina alla conclusione, ma l’ultima settimana promette eventi imperdibili all’insegna di musica, schiuma party e divertimento per tutte le età.

Questa sera, l’ultimo “Lunes Caliente” offrirà una serata vivace con le hit latine, grazie alla playlist Spotify “Latino Caliente”. L’evento, con ingresso gratuito (previa selezione all’ingresso), rappresenta un’opportunità unica per ballare e divertirsi.

Domani, martedì 13 agosto, sarà dedicato alla storica “Ladies Night”, con ingressi agevolati per le donne e un’atmosfera festosa. Inoltre, i partecipanti potranno prendere parte a una caccia al tesoro per vincere 10 biglietti per il concerto di Aventura, previsto per il 28 settembre all’Ippodromo Snai San Siro, un evento esclusivo organizzato dal Milano Latin Festival.

Mercoledì 14 e giovedì 15 agosto segneranno la conclusione del festival con due serate di “Schiuma Party”, eventi imperdibili per tutte le generazioni. I partecipanti potranno ballare e divertirsi sotto una cascata di schiuma profumata, rinfrescandosi durante le calde serate estive di Milano. I supercannoni di schiuma, insieme ai DJ set, vocalist e ballerini, garantiranno una festa coinvolgente e spumeggiante fino a tarda notte.

Il Milano Latin Festival offre un’occasione perfetta per vivere un’esperienza immersiva nella cultura latina, con un mix di musica vibrante, prelibatezze gastronomiche e intrattenimento di alta qualità. Le ultime serate promettono di essere particolarmente memorabili, grazie all’energia contagiosa dei party e all’atmosfera festiva che contraddistingue l’intero evento.