Omaggio a Lucio Dalla il 5 agosto a Santa Cesarea Terme: un viaggio tra canzoni e personaggi del celebre artista

SANTA CESAREA TERME - Santa Cesarea Terme omaggia Lucio Dalla lunedì 5 agosto, presso Piazzale delle Terme, con lo spettacolo scritto e diretto da Simone Perrone e portato in scena da un gruppo affiatato e talentuoso di musicisti e attori sotto il nome della compagnia “Ayin Theatre” insieme al quartetto “Lucio Dalla Acoustic Quartet”: in scena “LUCIO DALLA: DOV’È CHE SI PRENDE DOV’È CHE SI DÁ”.Lo spettacolo, cantato e recitato, propone allo spettatore di compiere un viaggio nell’incredibile esperienza di vita umana e artistica del tanto amato artista Lucio Dalla: attraverso le sue canzoni, i suoi personaggi, gli amori, la narrazione di spaccati di vita, gli artisti in scena riescono a rivelare ciò che Dalla voleva dire di sé.Scenografia dell’emozionante rappresentazione sarà proprio Santa Cesarea Terme, sotto il cielo stellato a fare da apparato di luci spontaneo ad una stella indimenticata e indimenticabile del panorama musicale italiano e non solo. Sarà “una sera dei miracoli” per chi ama Dalla da sempre e per chi ci si avvicinerà più da vicino per la prima volta, uno spettacolo che abbraccia più generazioni per il suo contenuto anticonformista e sperimentale e per quel genio che ha saputo saltar fuori dalla musica leggera italiana.“Mi chiamo Lucio... Lucio Dalla. Mamma Iole mi ha regalato un clarinetto per Natale, e ho scoperto che esiste una cosa più bella della mamma stessa: la Musica”.A raccontare lo straordinario cantautore e compositore bolognese sono i due attori Cristel Caccetta e Luigi Imola, Simone Perrone alla voce e alla regia, Matteo Bemolle alle tastiere, Flavio Paglialunga alla batteria, Luca Basile al violoncello, Francesco Bove, tecnico del suono.Lo spettacolo, con inizio ore 22, vede la partecipazione del Comune di Santa Cesarea Terme, di Elettronica Service e di Ayin Theatre.