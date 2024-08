A Cursi 'Lettura, taralli e vino d’autore'

CURSI - A Cursi lunedì 5 agosto dalle ore 20:00 “Lettura, taralli e vino d’autore” sulle terrazze di palazzo De Donno, in Piazza Pio XII, un evento a cura dell’Infopoint in collaborazione con il comune di Cursi.Un’occasione per promuovere la lettura, per godere dei colori splendidi del tramonto da una prospettiva nuova ed insolita come vedere Cursi dall’alto, conoscere un nuovo libro e sorseggiare un calice di buon vino in compagnia dell’autrice e non solo.In un’atmosfera informale e conviviale degustando il vino di Vinicola Mediterranea e assaporando i taralli di uno dei locali panifici Cuor di grano sarà presentato: “Nina la guerriera del tridente” di Kaya Luzio, pubblicato da Edizioni Esperidi.Un libro fantasy che racconta ai giovani la problematica del batterio che ha distrutto il paesaggio salentino, invita a guardare con attenzione il mondo che ci circonda e strizza l’occhio ai grandi che nell’ultimo periodo hanno vissuto sulla loro pelle la problematica della Xylella.Nina è una ragazzina che vive nel cuore del Salento; trascorre la sua infanzia tra gli alberi d’ulivo che ama visceralmente come fossero membri della sua famiglia. Non immagina che una minaccia mortale stia per abbattersi sui suoi adorati giganti, sconvolgendo il suo mondo perfetto: l’attacco silenzioso del batterio xylella, l’essiccamento degli ulivi, l’eradicazione di milioni di esemplari. Il dolore diventa ingestibile, il senso di impotenza insopportabile. Poi, in una luminosa mattina d’estate, la scoperta: la magica porta per il regno incantato di Messapia. La regina Salentia l’ha scelta per una missione importante: sconfiggere Xyra, l’orribile strega responsabile della morte degli ulivi nel mondo reale e delle madri Ulivanti nel parallelo regno incantato. Dotata di un magico diadema che le conferisce incredibili poteri, Nina accetta di affrontare il nemico. Insieme a lei, bizzarri compagni di avventura si uniranno in una furiosa e cruenta battaglia che porterà nuove amicizie e sensazionali scoperte.Il prossimo appuntamento di “Lettura, taralli e vino d’autore” è in programma lunedì 19 agosto sempre nella magica atmosfera delle terrazze della biblioteca comunale Casa della comunità e delle esperienze Antonio Verri di Cursi.