Ostuni, l'amministrazione comunale risponde all'opposizione in merito alla situazione del comando della Polizia Locale

OSTUNI (BR) - In risposta alla nota dei consiglieri comunali di opposizione, l'Amministrazione Comunale intende chiarire alcuni aspetti fondamentali in merito alla situazione del comando della Polizia Locale.





"Comprendiamo la preoccupazione dei consiglieri di opposizione riguardo alle motivazioni delle dimissioni del comandante Muci. Tuttavia, ci preme sottolineare che le ragioni delle dimissioni sono strettamente personali e sono state condivise con l'amministrazione nel rispetto della privacy del comandante dimissionario. Non vi è alcuna questione di carattere pubblico che l'amministrazione stia cercando di nascondere. Al contrario, stiamo lavorando per garantire che la transizione avvenga senza compromettere i servizi legati alla Polizia Locale. Siamo pienamente disponibili a fornire tutte le informazioni necessarie, nel rispetto delle procedure e dei tempi necessari per una corretta gestione amministrativa. La decisione di non divulgare ulteriori dettagli sulle dimissioni del comandante non è da interpretare come un segno di mancanza di trasparenza, ma come una scelta responsabile che tiene conto di fattori sensibili. La nostra priorità è garantire che ogni azione sia in linea con gli interessi della comunità. Il bando per la nomina di un nuovo comandante sarà gestito con la massima serietà e attenzione. L'obiettivo dell'amministrazione è selezionare un professionista qualificato, in grado di guidare la Polizia Locale in modo efficiente e trasparente. La procedura sarà condotta senza favoritismi né intenti di mantenere "equilibri politici". È essenziale che la città di Ostuni possa contare su una leadership preparata. Continueremo a operare con il massimo impegno e trasparenza, ponendo al centro delle azioni di questa Amministrazione il benessere della comunità ostunese. Abbiamo sempre dimostrato disponibilità al dialogo costruttivo con tutte le forze politiche per il bene comune della nostra città" si legge nella nota stampa.