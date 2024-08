Pasqualino Gourmet, mercoledì 14 agosto la premiazione del concorso gastronomico

BARI - Prosegue l’appuntamento con “Pasqualino Gourmet”, food festival di Alberobello (Ba) dedicato al panino Pasqualino, che si svolgerà tutte le sere in via Barsento fino a mercoledì 14 agosto. Fra gli appuntamenti tanto attesi per questa sesta edizione, quello con il “Premio Evento Gastronomico Pasqualino Gourmet”, la cui giuria si è riunita domenica 11 agosto per assaggiare e valutare le specialità gourmet ispirate al panino più amato della città dei trulli a cura delle attività gastronomiche presenti alla manifestazione.

Due le giurie coinvolte per valutare le specialità secondo gusto, qualità delle materie prime utilizzate, aspetto estetico e innovatività: quella tecnica, composta dagli chef Pierluca Ardito, Giuseppe Mancini, Isabella Natale e Giovanni D’Onghia; quella popolare, formata dagli assessori del Comune di Alberobello Valeria Sabatelli e Vito Viviano Giuliani, dalla presidente del Consiglio Comunale di Alberobello Mariella Laneve, dal componente del direttivo dell’associazione organizzatrice di Pasqualino Gourmet Ottaviano Tateo e dall’organizzatore di eventi sui grandi lievitati Massimiliano Dell’Aera.

I vincitori saranno premiati in occasione della serata conclusiva della manifestazione, mercoledì 14 agosto, sul palco che durante la manifestazione dedicata al panino pasqualino sta ospitando live e dj set, ogni sera a partire dalle ore 20.

Panino tipico di Alberobello, semplice e gustoso, con tonno, capperi, salame e formaggio dolce a pasta filata, il Pasqualino, verso la fine degli anni 50, diventò uno spuntino imperdibile per gli studenti che frequentavano la cittadina in provincia di Bari. Oggi l’evento Pasqualino Gourmet vuole celebrarlo in una grande festa, inserendolo nelle tante proposte gastronomiche degli stand presenti, che fra le altre propongono anche rivisitazioni gourmet di questo panino, fra primi, specialità di carne, di pesce e tanto altro.

Al centro della manifestazione c’è la gastronomia, ma è ricco anche il programma musicale della sesta edizione di Pasqualino Gourmet. Dopo Rocco Sugar (Zucchero Cover Band), Mimmo De Carlo Trio (musica anni 70-80 in chiave rock), Loveplay (Coldplay tribute band), Alla Bua (musica popolare salentina), Libera Nos A Malo (Ligabue Cover Band) e Arakne Mediterranea (musica popolare salentina), saliranno ancora sul palco Game Boy (grandi successi dance anni 80-90-2000), The Commercialisti (Summer Hits 2023/24) e nell’ultima serata del festival, con I Komandanti (Vasco Rossi Cover Band) ospite speciale sarà Cucchia, storico sassofonista di Vasco. Tutte le sere, in apertura e chiusura di serata, Viviano Bagnardi DJ set.

Pasqualino Gourmet è organizzato dall’Associazione Gourmet Eventi di Alberobello, presieduta da Luigi Giliberti, con il patrocinio del Comune di Alberobello, della Regione Puglia e dell’Associazione italiana ristoratori di strada. Per la sesta edizione sono tutte di Alberobello le attività che partecipano alla manifestazione con i loro stand: Profumi dal Ponte, La bombetta di Alberobello, Cibum, Pescheria da Carlo, Macelleria Pugliese, Ristorante Puglianova, Macelleria Arrosto Misto, L’incontro lounge bar, Birroteca Pugliese, Fruit Box e Crispus.

L’ingresso alla manifestazione è libero e tutte le informazioni sull’evento e sul programma sono disponibili sulle pagine social ufficiali Pasqualino Gourmet.