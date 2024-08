'Le Due Bari 2024': gli appuntamenti del weekend, stasera l’assessora Romano a Loseto per 'Danza che ti passa'

Venerdì 30 agosto



ore 19:00



Arena della Pace



LAB | DANZA - Tango per tutti



ASD The dance Academy



A.S.D. APULIA TANGO



ore 21



Arena della Pace



Il Tango... Una Emocion



Carlos Habiague; Antonio Ippolito, Nicola Ippolito.



Compagnia Apulia Tango.



A.S.D. APULIA TANGO



ore 22:30



Arena della Pace



LAB | DANZA - PratiMilonga



ASD The dance Academy A.S.D. APULIA TANGO



ore 21:00



Giardini Mizzi (Loseto) Around The World



Breathing Art Company - Five5 - Coljam W. Gagui



ASSOCIAZIONE CULTURALE BREATHING ART COMPANY





Sabato 31 agosto



ore 20:00



Nuovo Teatro Abeliano



“Gli imbianchini non hanno ricordi”



Gruppo Abeliano



CENTRO POLIVALENTE DI CULTURA GRUPPO ABELIANO



ore 20:30



Parrocchia del Salvatore (Loseto)



“Che fai luna in ciel? La voce dei poeti romantici tra Luna e stelle”



Giulia Pollice e Matarazzo



AUDITORIUM ASSOCIAZIONE CONCERTISTICA

BARI - Nell’ambito della rassegna Le due Bari 2024, questa sera, alle ore 21, a Loseto, nel giardino intitolato Giuseppe Mizzi, vittima innocente di mafia, l’assessora alle Culture Paola Romano assisterà all’ultimo appuntamento della rassegna “Danza che ti passa”, organizzata dalla Breathing Art Company con la direzione artistica di Simona De Tullio.Il programma della serata si aprirà con la partitura “Traces”, musiche originali di Ivan Iusco, e le due creazioni a cura di Alex Kros e Wajdi Gagui. Il palco di Loseto ospiterà anche lo spettacolo “Sket”, della compagnia marocchina Col’jam, su coreografie di Wajdi Gagui. Una pièce in cui atmosfere africane, orientali e contemporanee si fondono in una danza universale, al di là delle barriere culturali e geografiche con un richiamo esplicito ai dervisci rotanti. A seguire, sarà la volta della compagnia estone Fine5 Dance Theatre con “I was here”, una performance che riguarda la comunicazione fisica, mentale e spirituale, oltre al tatto. In questo lavoro la coreografa Olga Zitluhina riconosce che la vita corre molto velocemente e si chiede: siamo in grado di sentire il tocco reale o l’unica comunicazione che conosciamo è quella con i touch screen? I corpi in scena si muovono sulle sonorità dei diversi Paesi europei, in un viaggio che parte dai Balcani, per arrivare alle sonorità del Mediterraneo in chiave elettronica.Il cartellone di Le due Bari 2024 - Quartieri uniti dalla cultura è promosso dall’assessorato comunale alle Culture per la realizzazione di attività di spettacolo dal vivo nelle aree periferiche della città e finanziato per 555.370,33 euro dalla Direzione generale Spettacolo del MiC e per 955.000 euro a valere su risorse POC Metro, per un importo complessivo di 1.510.370,33 euro.Nel weekend la rassegna Le due Bari propone inoltre: