Polignano a Mare, bagnanti Intrappolati a Lama Monachile durante un forte temporale

POLIGNANO A MARE - Un gruppo di bagnanti è rimasto bloccato nella lama Monachile, a Polignano a Mare, durante un violento temporale che ha colpito la zona nel pomeriggio del 19 agosto. La lama, una caratteristica formazione geologica tipica della Puglia, si è rapidamente riempita d'acqua, trasformandosi in un pericoloso torrente che ha convogliato le acque piovane verso il mare.Secondo le immagini riprese da una webcam e diffuse rapidamente sui social, i bagnanti, colti di sorpresa dalla furia degli elementi, si sono rifugiati in una grotta situata nelle vicinanze per sfuggire alla corrente. La situazione, potenzialmente critica, ha richiesto l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Monopoli, che sono riusciti a mettere in salvo il gruppo, evitando così conseguenze peggiori.L'episodio ha suscitato diverse reazioni, soprattutto da parte di esperti meteorologi e di cittadini preoccupati. Molti hanno sottolineato l'imprudenza di rimanere nella caletta nonostante l'arrivo del temporale. Lama Monachile, infatti, ha come funzione naturale quella di convogliare le acque piovane verso il mare, diventando particolarmente pericolosa durante eventi meteorologici estremi.Alcuni osservatori hanno proposto misure preventive più rigorose, suggerendo la necessità di chiudere l'accesso alla lama in caso di condizioni meteo avverse. Questi interventi, secondo i proponenti, potrebbero prevenire situazioni simili in futuro e garantire una maggiore sicurezza per residenti e turisti.