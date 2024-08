Porto Cesareo, parcheggi per i pescatori

PORTO CESAREO - L'Amministrazione Comunale di Porto Cesareo ha istituito degli stalli di colore giallo sul lungomare R. Sambati e sulla Riviera di Ponente, tra lo scalo d'alaggio e la Piazzetta del Pescatore. Questi stalli sono riservati ai pescatori professionisti che raggiungono con mezzi propri le imbarcazioni attraccate alla banchina circostante.Una sbarra mobile all'entrata della Piazzetta del Pescatore impedirà l'accesso a chiunque in uno spazio in cui vi è un divieto di sosta. Naturalmente sarà consentito il carico e scarico ai pescatori professionisti che hanno la loro imbarcazione in prossimità di quel tratto di molo e agli addetti del Punto di Sbarco del pescato."Cerchiamo di essere attenti e presenti su ogni problematica nel rispetto delle esigenze altrui e soprattutto del territorio", spiega il sindaco Silvia Tarantino.