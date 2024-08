Bronchiolite, Amati: 'Finalmente in vigore le misure di prevenzione in Puglia. Siamo all’avanguardia nella lotta contro il virus'

BARI - Il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione, Fabiano Amati, ha espresso grande soddisfazione per l'attuazione delle misure di prevenzione contro la bronchiolite nella Regione Puglia. Amati, promotore e primo firmatario della legge regionale n. 22 del 30 maggio 2024, ha dichiarato: "Abbiamo dovuto faticare non poco per vedere attuata la legge, ma si sa che chi si stanca di volere, vuole il nulla. Oggi finalmente possiamo gioire".La Puglia diventa così la prima regione in Italia ad adottare un provvedimento strutturale per la prevenzione della bronchiolite, una malattia che colpisce in modo grave e a volte mortale i bambini piccoli. Il fulcro del nuovo intervento sarà la campagna di immunizzazione passiva, che prevede la somministrazione di anticorpi monoclonali contro il Virus Respiratorio Sinciziale (VES), principale causa della bronchiolite. Questa iniziativa sarà rivolta ai bambini nati tra ottobre 2024 e marzo 2025, così come a quelli nati tra gennaio 2024 e settembre 2024, che affronteranno la loro prima stagione di esposizione al virus."L'adesione alla campagna sarà raccomandata e su base volontaria, con un'adeguata informazione e counselling forniti dal personale sanitario coinvolto", ha spiegato Amati. Per garantire l'attuazione della campagna, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliero-Universitarie e gli IRCCS pubblici della regione provvederanno all'acquisizione delle dosi necessarie di anticorpi, utilizzando anche procedure d’urgenza se necessario, in attesa di attivare una procedura unica regionale attraverso la centrale di committenza.Amati ha voluto esprimere gratitudine alla Giunta regionale, in particolare al presidente Michele Emiliano e all’assessore al Bilancio Raffaele Piemontese, per aver risposto con prontezza alla sua richiesta di azione. "Ringrazio la Giunta regionale per aver raccolto il mio grido di protesta. Ora la Puglia è all’avanguardia nella prevenzione della bronchiolite, offrendo una protezione preziosa ai nostri bambini".Questo importante passo avanti nella sanità pubblica pugliese rappresenta un modello per l'intero Paese, dimostrando come una legislazione regionale mirata possa contribuire a salvaguardare la salute delle fasce più vulnerabili della popolazione.