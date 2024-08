Presentato in conferenza stampa BiComix 2024, il festival del fumetto di Bisceglie

BISCEGLIE - Dal 23 al 25 agosto torna a Bisceglie il BiComix: festival del fumetto organizzato da Associazione URCA, con la collaborazione del Comune di Bisceglie, Bisceglie Approdi e Libri nel Borgo Antico. Un’edizione raddoppiata nelle dimensioni che animerà tutta la zona del Porto Turistico con una nuovissima area destinata ai concerti, alle attività ludiche e ai cosplayer, che si aggiunge a quella dedicata interamente al fumetto e agli artisti ospiti. Imponente il programma delle iniziative, che porterà nella città pugliese alcuni degli autori più conosciuti e apprezzati del panorama fumettistico italiano come Simone Pace, Dottor Pira, Ratigher, Maicol&Mirco, Vincenzo Filosa, Eliana Albertini, Giulia Cellino, Martina Sarritzu, Spugna, Martoz, Pablo Cammello, Lorenzo Palloni, Lorenzo La Neve, Marco Taddei e tanti altri, insieme a realtà coraggiose e innovative come quelle de La Revue Dessinée, rivista di giornalismo a fumetti, Mammaiuto, Bad Moon Rising Production, Trincea Ibiza, Sputnik Press e a case editrici affermate come Coconino Press, Edizioni BD e HollowPress.Il festival è stato presentato questa mattina in conferenza stampa a Bari nella Sala di Jeso nel Palazzo di Presidenza della Regione Puglia, alla presenza di Viviana Matrangola, assessore alla Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia sociale della Regione Puglia, e di Angelantonio Angarano, sindaco della Città di Bisceglie.“L’estate culturale di Bisceglie, anche grazie al sostegno della Regione Puglia, anche quest’anno è particolarmente ricca, trasversale e appassionante. Pochi giorni prima del festival letterario “Libri nel Borgo Antico”, che abbiamo presentato con grande orgoglio qualche giorno fa a Roma al Ministero della Cultura, la bellissima area del Porto Turistico ospiterà infatti “BiComix”, un festival dedicato interamente a quella che viene ormai considerata a pieno titolo la 'nona arte', vale a dire il fumetto, il racconto per immagini. La forza straordinaria del fumetto sta nella sua capacità di parlare un linguaggio universale, accessibile e diretto attraverso storie che hanno il potere di emozionare, intrattenere, stimolare l’immaginazione, ma anche educare e favorire l’analisi sociale. Ecco, BiComix ci ricorda che il fumetto è una cosa serissima e ci ricorda, soprattutto, che intorno a questo strumento espressivo esiste un mercato, una filiera, un modo di autori, illustratori e case editrici vitali, coraggiosi e innovativi. È bello che la Puglia, attraverso questo festival organizzato da giovanissimi e brillanti biscegliesi, riconosca l’importanza di questo mondo e le renda il giusto e necessario tributo”, ha dichiarato l’assessore Viviana Matrangola.“Siamo orgogliosi che il BiComix sia ormai uno degli eventi stabili della nostra Estate in Blu, con un numero crescente di appuntamenti e un pubblico che aumenta costantemente, tanto che quest’anno la rassegna non si svolge solo su via La Spiaggia ma si estende a tutto il waterfront. Il festival non solo valorizza la nostra Città, mettendo in risalto la magnifica area portuale, attigua al centro storico, ma rappresenta anche un importante richiamo per tanti appassionati che giungono a Bisceglie da fuori, con ricadute positive sul comparto economico e turistico. La grande intuizione degli organizzatori, che hanno creato un format così innovativo e puntano continuamente a far crescere la rassegna, ha trovato sin da subito il supporto della nostra amministrazione. Oggi possiamo affermare con certezza che è stata una scelta vincente. Siamo fieri di un’iniziativa che fa parlare di Bisceglie in tutta Italia, confermando la vitalità e l’attrattiva della nostra Comunità”, ha aggiunto il sindaco Angelantonio Angarano.La 5a edizione del BiComix si aprirà, come da tradizione, con la serata di anteprima del venerdì. Si comincia alle ore 19 con l’inaugurazione del “Cantiere Fumetto”: un’installazione di oltre 30 metri di lunghezza dedicata all collana Brick, progetto incentrato sul fumetto più innovativo e sperimentale, curato per Coconino Press da Francesco D’Erminio, in arte Ratigher, che sarà presente a Bisceglie per raccontare al pubblico la genesi e l’evoluzione di questo ambizioso progetto editoriale. L’installazione, realizzata con il sostegno della Camera di Commercio di Bari, rimarrà sulla darsena nord-ovest del Porto Turistico per tutti i giorni del festival. Seguirà, alle ore 20, una lectio magistralis sul manga, il fumetto giapponese, condotta da Vincenzo Filosa, docente di arte e storia del fumetto presso l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e traduttore in italiano delle opere di grandi maestri come Shigeru Mizuki, Yoshiharu Tsuge, Jiro Taniguchi, Tadao Tsuge. La serata sarà chiusa da un momento musicale “super relax” a cura di Dottor Pira, pseudonimo di Maurizio Piraccini, tra i più irriverenti fumettisti, grafici e autori televisivi italiani.Il festival, sabato 24 e domenica 25, prenderà il via invece già dalle ore 17, per proseguire fino a mezzanotte con un fitto calendario di talk, attività live, sfilate cosplay, sessioni di giochi da tavolo e giochi di ruolo. Sul main stage il sabato sera, alle ore 22.00, decine di artisti si alterneranno sul palco per disegnare dal vivo, ispirati dalla musica anni ’80 di Dj Violet Tear. Domenica, invece, la chiusura sarà affidata ai ragazzi di BMR Production, celebre etichetta di fumetti indipendente che da alcuni anni gira per i club e i palchi di tutta Italia con uno show esclusivo che arriva straordinariamente anche a Bisceglie.Tra le novità dell’edizione 2024, la nuova Self-Island gestita dal Collettivo Ka-Pow: una zona del festival che ospiterà giovani artisti e collettivi indipendenti, selezionati attraverso una call pubblica che ha riscosso grande successo negli scorsi mesi, con decine di candidature arrivate da tutta Italia. Ad essa sarà affiancata la tradizionale Artist Harbor, coordinata da Sara Torre di Momiji, dedicata ai talenti locali nel campo dell’illustrazione e dell’artigianato. Raddoppiato anche il programma dei workshop per bambini e adulti, che si svolgeranno il sabato e la domenica mattina e che coinvolgeranno direttamente alcuni degli ospiti del festival nelle vesti di tutor.L’universo cosplay sarà nuovamente protagonista del BiComix con una programmazione dedicata di laboratori, raduni e sfilate, che culminerà nell’attesissima gara a premi, durante la quale tanti giovani ragazzi sfoggeranno costumi realizzati artigianalmente e coreografie creative, per il divertimento degli spettatori. Per la prima volta, inoltre, quest’anno sarà proposta anche una speciale sfilata dedicata ai bambini il sabato pomeriggio.La presenza de Gli Audaci, divulgatori esperti della nona arte, permetterà di approfondire con gli ospiti del BiComix alcune tematiche specifiche e collaterali rispetto alle opere che saranno presentate in quei giorni.Il BiComix è realizzato con il supporto del Comune di Bisceglie, Confcommercio Bisceglie, Bisceglie Approdi e Gal - Ponte Lama, e con il patrocinio di Regione Puglia - Assessorato alla Cultura e Regione Puglia, Provincia Bat e Rai Puglia. Si ringrazia Unipol, partner tecnico dell’evento.