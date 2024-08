Prosegue il successo del tour 'AMICI X SEMPRE - Estate 2024' dei Pooh: oltre 25 date nelle location più belle d'Italia

ROMA - Il tour “AMICI X SEMPRE – Estate 2024” dei Pooh continua a riscuotere grande successo, con oltre 25 date che toccano alcune delle location più suggestive d’Italia. Il viaggio musicale attraverso la bellezza italiana offre ai fan l’opportunità di rivivere i grandi successi della band, che ha fatto la storia della musica italiana con brani indimenticabili.Un calendario ricco di emozioniIl tour, che ha preso il via il 6 giugno 2024 a Termoli con la data zero all’Arena del Mare, proseguirà con concerti in città e luoghi iconici come le Terme di Caracalla a Roma, Piazza San Marco a Venezia, il Parco Archeologico di Pompei, fino ad arrivare alle splendide location di Paestum, Alghero e Rocca di Cattolica. Ecco alcune delle tappe principali:11-12 giugno 2024 - Roma, Terme di Caracalla5-6 luglio 2024 - Venezia, Piazza San Marco22 luglio 2024 - Pompei, Anfiteatro degli Scavi17-18 agosto 2024 - Catania, Villa Bellini23 agosto 2024 - Barletta, Fossato del Castello24 agosto 2024 - Ostuni, Foro BoarioI successi che hanno fatto la storiaDurante il tour, i Pooh porteranno sul palco le loro canzoni più celebri, da “Amici per sempre” a “Tanta voglia di lei”, passando per il brano leggendario “Parsifal”, che nel 2023 ha festeggiato il suo 50° anniversario con una speciale riedizione. Tra gli altri successi in scaletta figurano “Dammi solo un minuto” e tanti altri pezzi storici che hanno accompagnato intere generazioni.Un tour imperdibile per un gruppo leggendarioI Pooh, attivi da oltre 50 anni e con oltre 100 milioni di dischi venduti, continuano a essere pionieri nel mondo della musica italiana. Il loro approccio innovativo ai live, i temi trattati nelle loro canzoni, l’uso della tecnologia avanzata e della multimedialità hanno segnato profondamente la loro carriera. Con questo tour estivo, la band dimostra ancora una volta di essere amata dal pubblico di tutte le età.Biglietti e informazioniI biglietti per le date del tour sono disponibili su Ticketone e presso i punti vendita abituali. Gli eventi sono prodotti e organizzati da Friends & Partners e Color Sound. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.friendsandpartners.it.Il tour è supportato da RTL 102.5, radio partner ufficiale degli eventi live "POOH – AMICI X SEMPRE Estate 2024".Questo è più di un tour: è un viaggio nel tempo e nella bellezza italiana, un'occasione per rivivere la magia di una band che ha segnato la storia della musica italiana.