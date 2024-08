Porte della Badessa, al via la quarta edizione con tante novità

CASTELLANA GROTTE - Sabato 31 agosto nel borgo antico di Castellana, dalle 19:30, al via la quarta edizione de "le Porte della Badessa", una no stop di pittura, cultura, spettacoli, presentazione di libri e degustazioni di prodotti tipici della tradizione delle monache.Si tratta di un’iniziativa dalla doppia valenza culturale che consente di arricchire il centro storico con delle opere d’arte in sostituzione delle vecchie porte abbandonate e, nello stesso tempo, racconta una storia lunga quasi sei secoli, a volte tenebrosa, a volte coinvolgente, ma sempre affascinante.Il progetto della Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Castellana Grotte e la promozione della società Grotte, lanciato nel 2018, con l’edizione di quest’anno, potrà vantare circa 50 opere riscontrando il gradimento di cittadini, di turisti, ma anche di tour operator e programmi televisivi nazionali. Citiamo tra tutti quello realizzato da Licia Colò, nota presentatrice di programmi di viaggi e i vari servizi realizzati dalle maggiori reti nazionali, compreso quello del Telegiornale di RAI 1.Inoltre, il percorso è spesso meta di visite guidate ed è stato utilizzato, per volonta' del presidente della società Grotte Serafino Ostuni, a titolo sperimentale, per accompagnare alcune scolaresche siciliane dopo la visita al complesso ipogeo. Insomma Grotte e centro storico, senza dubbio un abbinamento vincente da potenziare non solo per gruppi scolastici.Anche quest’anno, non mancheranno musica e cibo, oltre alcune importanti novità. Si parte dall’arco vicino la fontana di Largo Porta grande attraverso un caratteristico percorso arricchito da rappresentazioni, presentazioni di libri sul tema, per concludersi nello slargo di via San Jacopo. In Vico Giammarino ci sarà la presentazione di due recenti libri sul tema: quello della concittadina Emilia Annunziata Consaga “il monachesimo medievale e le badesse mitrate di Conversano”, edito da Arca Edizioni e “Il Baciamano - Ritualità e potere delle Badesse conversanesi" di Antonio Fanizzi, edito da Centro Studi e Documentazione sulla Storia e la Devozione.Spazio anche per i bimbi. L' argomento Badesse, questa una delle novità di questa edizione, sarà rivolto anche ai più piccoli utilizzando favole. Grazie alla collaborazione della scrittrice Carmen Mari che, per i tipi di Adda, ha scritto una fiaba intitolata “Le Badesse di Conversano” arricchita dalle illustrazioni di Mary Fanelli. Il libro è allo stesso tempo favola, storia, poesia, avventura, ambientata nel Monastero di San Benedetto di Conversano, sede delle Badesse.La storia sarà presentata dalla stessa scrittrice Carmen Mari e "rappresentata" dalla compagnia teatrale “Amici nostri” nel giardino del Castello di Castellana, sempre sabato 31 agosto.Per info 327/7033074 e 335/1234238.