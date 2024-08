Raf in concerto sul palco dell’estate di Vico del Gargano

VICO DEL GARGANO – È tutto pronto, a Vico del Gargano, per il concerto-evento di Raf che si terrà giovedì 22 agosto in Piazza Monte Tabor (ingresso gratuito), con inizio previsto alle 21.30. Raffaele Riefoli, in arte Raf, celebrerà sul palco i 40 anni esatti dal lancio di “Self control”, in assoluto una delle canzoni italiane di maggior successo nel mondo con 20 milioni di copie vendute e la pubblicazione del singolo in 21 Paesi differenti.Ai suoi concerti, come capita solo ai grandi della musica capaci di farsi apprezzare nel tempo, giovani, donne e persone di ogni generazione conoscono e cantano a memoria decine di canzoni entrate a far parte della loro vita come una colonna sonora senza tempo.Merito di uno stile personalissimo, originale, versatile, e di una cultura musicale che ha pochi eguali. Le sue hit più conosciute sono moltissime: “Gente di mare”, “Inevitabile follia”, “Cosa resterà degli anni ‘80”, “Ti pretendo”. Negli anni ’90 porta al successo “Interminatamente”, “Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è”, “Battito animale”, “Sei la più bella del mondo” e tante altre ancora, prima di arrivare al terzo millennio in cui ha continuato a raccontare e a raccontarsi con leggerezza e profondità, tra parole e musica.