Castellana Grotte, continuano i grandi eventi del calendario di 'Piazze d’Estate 2024'

CASTELLANA GROTTE - La musica ancora in primo piano a Castellana Grotte, per altre indimenticabili serate in compagnia di personaggi di spicco del panorama musicale italiano e non solo.Dopo i grandi successi delle serate in Largo Portagrande, serate che hanno visto sul palco il rapper Artie 5ive, il cantautore e chitarrista Alex Britti e il poliedrico Tony Hadley, gli eventi si spostano in Piazza Garibaldi sempre nell’ambito degli appuntamenti di “Piazze d’Estate”, il calendario organizzato in collaborazione da Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana srl.Giovedì 22 agosto alle 21.00, in Piazza Garibaldi, sul palco salirà il cantautore romano Sergio Caputo, uno dei massimi esponenti del cantautorato italiano, in una formazione pop- jazz unica nel suo genere e capace di creare un ensemble di forte impatto.Sergio Caputo alla chitarra e voce, Fabiola Torresi al basso e voce, e Alessandro Marzi alla batteria, voce - e spesso al piano - il Sergio Caputo Trio è un gruppo vocale e strumentale che costituisce il progetto base di Sergio Caputo.Il Sergio Caputo Trio è il motore ruggente di ogni altra possibile band del cantautore romano, ed è caratterizzato da un tale affiatamento da potersi definire "telepatico", capace di affrontare ogni brano con una visione originale e d'improvvisazione anche sui brani storici, senza mai perderne la magia, e sempre in grado di stupire il pubblico.Il Sergio Caputo Trio ha al suo attivo una storia di club storici e teatri di prestigio, ed è un progetto musicale solido e ben delineato che si propone di durare nel tempo.Concluderà il calendario musicale dell’estate di Castellana Grotte, venerdì 23 agosto, sempre alle 21.00 in Piazza Garibaldi, Emanuela Trane in arte Dolcenera, salentina di nascita, è attualmente in tournée con “Anima Mundi”, un recital musicale che è la sintesi di un’intera carriera. Dolcenera ha raggiunto il successo nel 2003 fra le Nuove Proposte di Sanremo. Ha poi esplorato stili e generi diversi, mixando il pop con suoni elettronici e contaminando gli strumenti classici, cantando d’amore ma anche delle difficoltà dei giovani, della voglia di libertà e della bellezza di una vita che non si ferma mai.I concerti di Sergio Caputo e Dolcenera incrementano il già ricco programma dei festeggiamenti in onore dei Patroni di Castellana Grotte dal 20 al 23 settembre.Insieme con la Santa Messa, alla Diana pirotecnica e al giro della banda musicale, insieme con la Solenne celebrazione eucaristica nella Chiesa Madre San Leone Magno e subito dopo con la processione prevista per domani mercoledì 21 agosto alle 20.00, un altro evento musicale organizzato anche dal Comitato Feste Patronali con l’indispensabile sostegno di Grotte e Comune."I festeggiamenti in onore di Maria Santissima Consolatrice e San Leone Magno, patroni di Castellana Grotte – ha dichiarato Domi Ciliberti, sindaco di Castellana Grotte - sono sicuramente uno dei momenti di maggiore valore per il periodo estivo della nostra comunità. Fede, tradizione, ma anche senso di comune sentire, per un appuntamento che nel corso degli anni si è arricchito anche con le proposte musicali d'autore di piazza Garibaldi. Anche per quest'anno presentiamo un programma di grande interesse con Sergio Caputo e Dolcenera, certi di coinvolgere un target ampio e di portare tanti castellanesi e non solo a vivere insieme in piazza le serate più belle della nostra estate"."Piazze d'Estate 2024 si sposta in piazza Garibaldi con il programma della musica d'autore: tre giorni di concerti con Lozupone band, ma anche e soprattutto con Sergio Caputo e Dolcenera, artisti di grande fama e soprattutto di grande cultura musicale. Proseguiamo nel nostro percorso – ha detto l’assessore agli eventi del Comune, Fabio Caputo - assieme a Grotte di Castellana srl, per un programma estivo che sta piacendo, sta riscontrando enorme successo e sta raggiungendo gli obiettivi che ci eravamo prefissi: coinvolgere i castellanesi e attrarre tanti visitatori dai Comuni limitrofi".I concerti di Sergio Caputo e Dolcenera saranno anticipati dunque, domani mercoledì 21 agosto, alle 22.00, dal trombettista Leonardo Lozupone e della sua Big Band; una serata dal sapore di jazz, funky e soul, all’insegna del rhythm & blues, e della grande musica italiana. “Sempre in tema di lavoro per un unico fine – ha sostenuto il presidente della società Grotte di Castellana, Serafino Ostuni – abbiamo voluto sostenere anche economicamente i Festeggiamenti dei nostri Santi Patroni aggiungendo il concerto del maestro Lozupone a quelli già fissati di Sergio Caputo e Dolcenera. Una scelta che conferma l’obiettivo finale: fare in modo che tutte le realtà del territorio lavorino insieme per la soddisfazione dei cittadini. È stata e continua ad essere una estate di crescita per tutti noi”.