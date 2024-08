Raffo Parco Gondar di Gallipoli ospita Gazzelle con il suo “Dentro X Sempre Tour”

GALLIPOLI(LECCE) - Domani 7 agosto al Raffo Parco Gondar di Gallipoli arriva il "Dentro X Sempre" tour di Gazzelle, dopo essere tornato nel Forum di Assago con due date sold out e aver riempito il cuore di tutti.

I fan sono già pronti a farsi trasportare dalle sue canzoni senza tempo, dai primi successi al suo ultimo album “Dentro” fino al brano sanremese “Tutto Qui”, già certificato oro. I suoi concerti sono la testimonianza tangibile di un amore incondizionato, vero rituale collettivo che ha stregato in questi anni mezzo milione di persone. Questa è la prima occasione per l’artista di portare la magia della sua musica in una delle venue più suggestive e storiche d’Italia per un concerto tutto suo.

Grandi spazi verdi in cui vivere un’esperienza immersiva a 360°, che oltre alla musica dedica i suoi ampi spazi all'aperto, all'arte, al teatro, alla cultura, al sociale e allo sport. Continuano poi le collaborazioni con grandi marchi che animeranno il villaggio immerso nel verde con attività esclusive, creando in ogni angolo del Parco Gondar nuove esperienze ad hoc per il pubblico del festival.

Main Partner del Parco Gondar 2024 Regione Puglia; Title Sponsor Raffo e Main Sponsor Glo; sponsor Jägermaister, Jose Cuervo, Acqua Vera, Piadina Loriana, Raee, Ticketsms.

Infine, ritorna BusForFun tra i partner del Festival: tutti gli eventi del Raffo Parco Gondar sono raggiungibili prenotando un post in bus e viaggiando in modo comodo, sicuro e sostenibile.