Salvataggio a Ostuni: adolescente chiede aiuto e salva la madre dal suicidio

OSTUNI – In un tragico tentativo di togliersi la vita, una donna residente sul litorale del nord Brindisino è stata salvata grazie alla prontezza del figlio adolescente. Dopo aver ricevuto una foto dalla madre in cui annunciava la volontà di suicidarsi tagliandosi le vene, il giovane ha mantenuto la calma e chiesto immediatamente aiuto alle sue due sorelle. Queste ultime, a loro volta, hanno contattato il numero di emergenza 112, innescando una serie di interventi che hanno permesso di salvare la vita della madre.La tempestiva risposta delle forze dell'ordine del commissariato di Ostuni, guidato dal dirigente capo Michele Marinelli, è stata fondamentale. Arrivati rapidamente sull'area, gli agenti hanno trovato la donna priva di sensi in una stanza dell'appartamento. In collegamento a distanza con un medico e in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, i poliziotti sono riusciti a prestare le prime cure, utilizzando un guinzaglio come strumento di fortuna per fermare l'emorragia.Parallelamente, un'altra volante del commissariato ha ‘scortato’ e accompagnato il personale del 118 fino all'appartamento, garantendo un intervento rapido e coordinato. La donna è stata stabilizzata e trasportata d'urgenza all'ospedale Perrino di Brindisi, dove è stata ricoverata in codice rosso per ricevere le cure necessarie. Grazie all'intervento dei poliziotti e dei medici, la donna ora è fuori pericolo.