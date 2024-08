San Pancrazio Salentino, incita la moglie a suicidarsi: arrestato 30enne per maltrattamenti e istigazione al suicidio

SAN PANCRAZIO SALENTINO - Un uomo di 30 anni è stato arrestato a San Pancrazio Salentino, in provincia di Brindisi, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e istigazione al suicidio. Circa un mese fa, l'uomo avrebbe accompagnato la moglie nei pressi di una cava dismessa, incitandola a togliersi la vita. La donna, riuscita a fuggire, ha successivamente denunciato l'episodio e altri casi di violenze e maltrattamenti subiti nel corso del loro matrimonio.

A seguito delle indagini, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Brindisi ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, su richiesta della procura. Secondo l'accusa, l'uomo non solo avrebbe minacciato la moglie in più occasioni, ma in alcune circostanze l'avrebbe anche aggredita fisicamente.

L'arresto è l'epilogo di una vicenda di violenza domestica, e la donna, grazie alla sua denuncia, ha posto fine a una situazione di grave pericolo.