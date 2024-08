Faggiano, tenta di sedare una lite e viene accoltellato nove volte: arrestato un 20enne per tentato omicidio

FAGGIANO - Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato con nove fendenti alla schiena mentre cercava di mettere pace durante una lite scoppiata nella piazza di Faggiano, in provincia di Taranto. L’aggressore, un 20enne di Palagiano, è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.L’incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, durante una festa di compleanno in piazza Vittorio Veneto. La lite è scoppiata per futili motivi: uno dei partecipanti, il presunto autore dell’aggressione, ha lanciato in aria il contenuto del suo bicchiere di spumante, bagnando involontariamente un altro giovane. Ne è nata un’accesa discussione, e a quel punto la vittima di 19 anni è intervenuta per tentare di calmare gli animi.Invece di desistere, il ventenne si è allontanato con la propria auto, presumibilmente per armarsi. Poco dopo, è tornato in piazza e ha affrontato il ragazzo che aveva cercato di dividere i contendenti. Durante la colluttazione, il 20enne ha colpito il 19enne alla schiena con nove coltellate, lasciandolo ferito a terra.I carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno raccolto le testimonianze dei presenti e visionato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Questi elementi hanno permesso di individuare il presunto aggressore, che è stato successivamente arrestato. Durante la perquisizione, le forze dell’ordine hanno rinvenuto l’arma utilizzata per il tentato omicidio, un coltello che è stato sequestrato per ulteriori indagini.Il 20enne dovrà ora rispondere dell’accusa di tentato omicidio, mentre la comunità di Faggiano resta sotto shock per la violenza di questo episodio.