Turismo, Emiliano: 'La Regione Puglia sostiene il Comune di Lecce per gli eventi culturali legati alla Festa di Sant’Oronzo'

BARI - La Regione Puglia rinnova il suo impegno per la promozione culturale e turistica del Salento, con un sostegno concreto agli eventi legati alla Festa di Sant’Oronzo, una delle celebrazioni più importanti della città di Lecce. Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’assessore al Turismo, Gianfranco Lopane, hanno ribadito il supporto della Regione per valorizzare la cultura e le tradizioni locali.“La Festa di Sant’Oronzo è un evento molto sentito dalla comunità leccese, coinvolgendo ogni anno migliaia di cittadini e turisti,” ha dichiarato Emiliano. “Grazie alla collaborazione tra Regione Puglia, Pugliapromozione e il Comune di Lecce, si garantirà un sostegno agli eventi culturali che affiancano le celebrazioni religiose, riaffermando il ruolo di Lecce come faro culturale e turistico del Salento e di tutta la Puglia.”Uno dei momenti centrali sarà il concerto del maestro Albano Carrisi, che unirà migliaia di persone in una serata di gioia e condivisione. Emiliano ha inoltre sottolineato l’importanza di sostenere tutti i capoluoghi pugliesi, promuovendo i loro centri storici e la loro bellezza artistica.L’assessore Lopane ha aggiunto che, oltre alla Festa di Sant’Oronzo, la Regione Puglia sta supportando altri grandi eventi come la Notte della Taranta, un appuntamento iconico per la valorizzazione della musica popolare pugliese, che quest’anno sarà trasmesso in diretta su Rai3. “La cultura è il motore della crescita e dell’identità dei nostri territori,” ha dichiarato Lopane, evidenziando come la Regione stia lavorando per promuovere l’intero comparto turistico del Salento attraverso iniziative mirate e campagne di comunicazione.L’assessore ha concluso ringraziando tutti coloro che hanno contribuito a rendere la stagione turistica estiva 2024 un successo, ricordando i numerosi eventi culturali che hanno animato il Salento, confermandolo come una delle mete più ambite del Mediterraneo.