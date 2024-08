Sanità, Pd Puglia: 'Risultati dimostrano balzo avanti. Stimolo per continuare a migliorare'

BARI - “Nel 2015 la sanità pugliese figurava al penultimo posto per livelli essenziali di assistenza. In nemmeno 10 anni, grazie all’enorme lavoro dell’amministrazione Emiliano, abbiamo fatto un passo in avanti eccezionale e oggi i LEA sono garantiti in tutti e tre gli ambiti di interesse (ospedaliero, distrettuale e prevenzione). Siamo insieme alla Basilicata l’unica regione meridionale a garantire li standard minimi essenziali e riusciamo ad assicurare servizi migliori di diverse regioni del centro-nord. È questo nonostante, a parità di popolazione, lo Stato trasferisca alla Puglia un terzo di risorse in meno rispetto ad una regione come l’Emilia Romagna. E questo si traduce in un terzo di medici in meno, di personale paramedico in meno, di infrastrutture e dotazioni diagnostiche in meno.” Così i deputati pugliesi del Partito Democratico Claudio Stefanazzi, Ubaldo Pagano e Marco Lacarra.“Se da un lato si tratta di un risultato che ci inorgoglisce, dall’altro dev’essere uno stimolo a migliorare ancora. C’è molto lavoro da fare in diversi ambiti ma l’evidenza dimostra che la direzione intrapresa da Michele Emiliano e dalle giunte di centrosinistra è quella giusta. Spetta al Governo premiare questi sforzi aumentando la dotazione finanziaria della sanità pugliese, per affrontare e risolvere anche il nodo delle liste d’attesa.”