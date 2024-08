Bari, partenza in salita per il nuovo Consiglio comunale

Gdp Photos







Alla fumata nera per l'elezione del nuovo Presidente del Consiglio Comunale nella persona di Romeo Ranieri (era stato indicato il 16 agosto dal Sindaco Vito Leccese, ma il suo nome non incontra il favore di tutti i neo componenti l'Aula Dalfino) si aggiunge l'uscita dalla maggioranza del Movimento Cinque Stelle.

Nella stessa seduta, Antonello Delle Fontane - quale uno dei suoi rappresentanti in Consiglio - nel contestare apertamente Vito Leccese per l'assegnazione dell'Assessorato della Legalità a Raffaele Diomede (ritenuto un "esterno" del movimento pentastellato) ha confermato che, diversamente da Foggia, il "campo largo" non fa al caso del nuovo corso politico-amministrativo della città di Bari. La mancata presenza di tutti i 36 consiglieri, dovuta anche alla concomitanza con il periodo di sosta feriale (aspetto quest'ultimo non considerato dal sindaco Vito Leccese che riteneva necessario - nonostante il tradizionale mese vacanziero - di convocare ugualmente e con anticipo il Consiglio Comunale per consentire nelle sedute successive l'elezione dei componenti degli altri organi collegati ad esso), non rappresenta un bel biglietto da visita per la nuova e massima assemblea cittadina eletta nella tornata elettorale dello scorso 8 e 9 giugno 2024.

- Inizio in salita per il nuovo Consiglio Comunale di Bari che, convocato per il suo insediamento nella mattinata di mercoledì 21 agosto 2024, avrebbe dovuto eleggere il suo Presidente e Vicepresidente. La presenza di 31 e l'assenza di 5 consiglieri non ha consentito di poter disporre della maggioranza qualificata per la relativa elezione che slitta a settembre.