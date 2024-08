Serie C: pareggia il Foggia, Altamura ko

Il Taranto ha perso 1-0 con il Giugliano al "De Cristofaro". Per i campani decisivo il gol segnato al 29' del primo tempo da Romano. Il Cerignola ha vinto 4-3 con la Juve Next Gen al "Moccagatta" di Alessandria. Nel primo tempo al 12' gli ofantini sono passati in vantaggio con Cuppone. Al 26' ha raddoppiato Salvemini , al 28' Cuppone ha realizzato la terza rete del Cerignola. Al 43 ' i bianconeri hanno segnato con Palumbo. Nel secondo tempo al 30' Gagliano ha portato i pugliesi sul 4-1 , al 93' i piemontesi hanno segnato con Amaradio e al 96 ' la Juventus Next Gen ha realizzato il terzo gol con Stivanello.





Nella seconda giornata di andata venerdì 30 agosto alle 20,45 il Taranto cercherà di rilanciarsi col Latina allo " Iacovone" e il Cerignola dovrà ottenere i tre punti col Messina al " Monterisi". Lunedì 2 settembre l' Altamura avrà come obiettivo la vittoria con il Foggia al " San Nicola". I dauni cercheranno un successo per riprendersi.

Nella prima giornata di andata del girone C di Serie C il Foggia ha pareggiato 2-2 con il Trapani allo " Zaccheria". Nel primo tempo al 23' i dauni sono passati in vantaggio con Emmausso. Al 45 ' i siciliani hanno pareggiato per merito di Kanoute '.Nel secondo tempo al 3' il Foggia e ' tornato in vantaggio ,Sabatino ha deviato nella sua porta e al 93' il Trapani ha pareggiato con Lescano. L' Altamura ha perso 2-0 con il Crotone allo " Scida". A decidere il match per i calabresi sono state le reti realizzate nel primo tempo al 17' da Vitale e al 19' da Tumminello.