Serie A, il Lecce vince 1-0 col Cagliari al Via del Mare

Nel secondo tempo La Padula dei rossoblu isolani su punizione per poco non è riuscito a segnare. Al 17' Banda della squadra di Luca Gotti ha sfiorato il raddoppio. Al 40' Luvumbo dei sardi per un soffio non ha pareggiato. Al 44' Viola del Cagliari di sinistro ha colpito un' altra traversa.



Dopo la sosta del 7 e 8 settembre per gli impegni delle Nazionali, il Lecce nella quarta giornata di andata di Serie A, giochera domenica 15 settembre contro il Torino allo stadio "Grande Torino".

- Prima vittoria del Lecce in questo campionato. I salentini hanno superato 1-0 il Cagliari al "Via del Mare" nella terza giornata di andata di Serie A. Nel primo tempo al 3' Deiola dei sardi e andato vicino al gol. All' 11' Krstovic dei pugliesi ha sfiorato la rete. Al 15' Luvumbo del Cagliari di destro ha colpito la traversa.Al 26' il Lecce è passato in vantaggio con Krstovic, tocco al volo di sinistro su passaggio di Gaspar. Al 35' Augello della squadra di Davide Nicola non ha inquadrato la porta. Al 45' i giallorossi pugliesi sono rimasti in 10, espulso Dorgu per un fallo su Prati.