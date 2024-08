Serie B, il Bari pareggia 0-0 con la Sampdoria al Luigi Ferraris

Ssc Bari fb





Nel secondo tempo al 2’ Lella dei pugliesi per poco non è riuscito a segnare. Al 16’ Falletti dei biancorossi su punizione non ha inquadrato la porta. Al 19’ Bellemo della squadra di Andrea Sottil di testa non è riuscito a schiacciare in porta. Al 30’ Manzari dei galletti è andato a un passo dal vantaggio. Secondo pareggio consecutivo del Bari dopo quello per 1-1 col Sassuolo al “San Nicola”. Dopo la sosta del 7 e 8 settembre per gli impegni delle nazionali, i biancorossi nella quinta giornata di andata giocheranno sabato 14 settembre alle 15 con il Mantova al “San Nicola”.

Nella quarta giornata di andata di Serie B il Bari ha pareggiato 0-0 con la Sampdoria al “Luigi Ferraris”. Nel primo tempo al 5’ Benali dei biancorossi è andato vicino al gol. Al 6’ è stata annullata una rete a Lasagna del Bari per fuorigioco. All’ 8’ De Paoli dei blucerchiati di destro ha colpito il palo. Al 13’ la Sampdoria è rimasta in dieci, espulso Vulisic per un fallo da ultimo uomo su Lasagna dopo il controllo al Var. Al 33’ Lasagna dei galletti si è fatto parare dal portiere dei liguri Vismara un rigore concesso per un fallo di mano di Bereszynski. Al 45’ Benali della squadra di Moreno Longo non ha concretizzato una buona occasione.