Talos Festival 2024, a Ruvo di Puglia dal 6 all'8 settembre: il programma completo

RUVO DI PUGLIA - Edizione 2024 per “Talos Festival”, storica manifestazione di musica e arte nata a Ruvo di Puglia (BA) oltre trent’anni fa con l'intento di fondere insieme innovazione e tradizione, facendo incontrare sonorità peculiari come il suono delle bande da giro con le sperimentazioni più estreme. Un dialogo costante tra passato e futuro, tra memoria e modernità, che porta artisti di fama internazionale a collaborare con la Banda Talos Città di Ruvo di Puglia, compagine che raccoglie alcuni tra i più interessanti talenti del territorio.Anche quest'anno il Talos Festival presenta un programma ricco, variegato e multidisciplinare, capace di incontrare i gusti di un pubblico ampio ed eterogeneo, spaziando tra generi musicali diversi ma uniti dal comune denominatore della qualità e della sperimentazione.La serata inaugurale di venerdì 6 settembre alle ore 21:00 in piazzetta Le Monache vedrà protagonisti Erlend Øye e La Comitiva con la Banda Talos Città di Ruvo di Puglia, diretta per l’occasione dal maestro Rino Campanale, che ne ha curato anche gli arrangiamenti, in un progetto in esclusiva per il festival. Erlend Øye, noto al grande pubblico per essere la metà del celebre duo norvegese Kings of Convenience, porterà sul palco la sua raffinata sensibilità musicale, che unisce pop, elettronica e folk. La collaborazione con la Banda Talos promette di essere uno degli eventi più sorprendenti dell’estate pugliese, un incontro tra l’euforia della banda e le atmosfere intime e ricercate che da sempre caratterizzano il lavoro di Øye.La serata sarà aperta dallo spettacolo di danza “Corpografico”, in programma nell’atrio Museo del Libro/Casa della Cultura con una doppia replica - alle ore 19:30 e alle ore 20:00 - prodotto dalla Compagnia Menhir Danza/LE DANZATRICI en plein air 2024. Lo spettacolo, con le coreografie di Erika Guastamacchia e le immagini e le animazioni di Sara Napoletano, è il frutto di un laboratorio permanente sviluppato in collaborazione con "Luci e Suoni d'Artista 2023", il Centro Polivalente per Minori, le Cooperative Shalom, Vivere Insieme, Koinos, Caritas cittadina Settore Minori e Un Mondo di Bene 2.0 APS Onlus di Ruvo di Puglia.Sabato 7 settembre la danza contemporanea tornerà a essere protagonista del festival in Largo Cattedrale alle ore 20:00 con “Lazarus Serial Version”, una performance ispirata dalle pratiche di cura e rinascita, prodotta da Compagnia Menhir Danza/LE DANZATRICI en plein air 2022/HangartFest 2022_Pesaro, progettata da Giulio De Leo in stretta collaborazione con Erika Guastamacchia.Alle ore 21:00 le luci si accenderanno sul palco di piazzetta Le Monache per ospitare Daniele Silvestri, uno dei cantautori più apprezzati e seguiti del panorama musicale italiano. Silvestri presenterà il suo progetto "Il Cantastorie Recidivo", un viaggio musicale tra i suoi successi più amati e nuovi brani che raccontano storie di vita, amore e impegno civile. Con la sua inconfondibile capacità di unire ironia, poesia e riflessione sociale, Silvestri saprà conquistare il pubblico del Talos Festival, regalando una serata di emozioni intense e coinvolgenti. L’openig act sarà affidato alla giovane artista Casadilego.Domenica 8 settembre infine, giornata conclusiva del festival dedicata alla sperimentazione e alla ricerca sonora. Ad aprire la serata alle ore 21:00 con il progetto “PHILIA” saranno gli Human Percussion Ensemble, un gruppo di musicisti nato dall’esperienza della Banda Talos Città Ruvo di Puglia, che fa della percussione il centro del proprio universo musicale, esplorando ritmi e sonorità che attraversano culture e generi diversi.A seguire, il palco sarà dominato dallo spettacolo di Serge "Jojo" Mayer, batterista svizzero innovativo e talentuoso che proporrà il suo ultimo lavoro ME/MACHINE, ispirato alle sue collaborazioni con Brian Eno. Grazie alla sua straordinaria capacità di fondere jazz, elettronica e improvvisazione Mayer trasforma le sue esibizioni in veri e propri viaggi sonori, il concerto perfetto per chiudere il festival con un'esplosione di creatività e virtuosismo.Il Talos Festival si distingue per la qualità e l'accessibilità delle sue proposte artistiche, tuttavia, per ragioni logistiche e organizzative, per i concerti di Erlend Øye e Daniele Silvestri, il 6 e 7 settembre saranno a pagamento. I biglietti sono già disponibili sulla piattaforma Ticketone e presso i punti vendita autorizzati. Gli altri eventi in cartellone sono ad accesso gratuito.Talos Festival 2024 è un progetto promosso dal Comune di Ruvo di Puglia, diretto e organizzato in partnership con Bass Culture srl, cofinanziato da Regione Puglia in convenzione con il Teatro Pubblico Pugliese.