Taranto e Massafra: scoperti 20 milioni di euro di ricavi non dichiarati e oltre 4 milioni di IVA evasa

TARANTO - La Guardia di Finanza ha portato alla luce un'evasione fiscale di rilevante entità, che coinvolge cinque aziende con sedi a Taranto e Massafra, operanti nei settori dell'edilizia e del commercio di prodotti ittici. Le indagini hanno rivelato che queste imprese hanno occultato al fisco ricavi non dichiarati per un ammontare complessivo di circa 20 milioni di euro e hanno evaso l'IVA per oltre 4 milioni di euro.Secondo quanto emerso, i cinque imprenditori responsabili avrebbero omesso di presentare le dichiarazioni fiscali obbligatorie, celando così al fisco ingenti somme di denaro e sottraendosi al pagamento della relativa imposta sul valore aggiunto.L'operazione della Guardia di Finanza rappresenta un significativo passo avanti nella lotta all'evasione fiscale nella provincia di Taranto, evidenziando come l'attenzione delle autorità sia alta nel contrastare le pratiche illecite che danneggiano l'economia locale e nazionale.Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e recuperare le somme dovute al fisco.