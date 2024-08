Tragedia a San Nicandro Garganico: 13enne perde la vita in un incidente stradale

SAN NICANDRO GARGANICO - Una tragedia ha scosso la comunità di San Nicandro Garganico, nel Foggiano, dove un ragazzo di soli 13 anni, Emmanuel, ha perso la vita in un incidente stradale. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era alla guida di un motorino quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato violentemente con un'Alfa Romeo Mito.L'impatto è stato fatale: Emmanuel è morto sul colpo, nonostante i soccorsi immediati. Il conducente dell'auto, che si è fermato per prestare aiuto, è rimasto illeso. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto.Emmanuel era un giovane appassionato di calcio e avrebbe iniziato le scuole superiori a settembre. Figlio di un imprenditore nel settore delle comunicazioni, il ragazzo militava nella squadra di calcio locale, dove il padre, insieme ad altri educatori, si occupava degli allievi. Emmanuel aveva due fratelli maggiori e frequentava assiduamente la parrocchia Santa Maria del Borgo, la chiesa madre della cittadina.Il dolore per la scomparsa del giovane ha toccato profondamente la comunità locale. Il sindaco di San Nicandro Garganico, Matteo Vocale, ha annunciato che il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino, in segno di rispetto e cordoglio per la famiglia del ragazzo.La parrocchia Santa Maria del Borgo ha espresso il proprio dolore attraverso un post su Facebook: "L'anima di tutti noi è ancora una volta turbata. E al Signore, che pur ci ha detto di voler venire talvolta in modo repentino e improvviso come un ladro, ci viene spontaneo gridare: perché?". Un pensiero carico di tristezza che riflette il sentimento di una comunità unita nel lutto per la perdita di un giovane così amato.L'intera cittadina si stringe intorno alla famiglia di Emmanuel, condividendo il loro dolore in questo momento di immenso sconforto.