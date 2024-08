Taranto, il sindaco Melucci incontra la tifoseria rossoblù

Durante l'incontro, il sindaco ha ricordato l'importante investimento di 60 milioni di euro di fondi pubblici, che consentirà la parziale demolizione e la conseguente ricostruzione dello stadio Erasmo Iacovone. I lavori, una volta completati, renderanno lo stadio un impianto all'avanguardia, rispondendo alle esigenze dei tifosi e contribuendo a rilanciare l'immagine del calcio tarantino a livello nazionale.



«Attendiamo – ha spiegato il sindaco – gli esiti delle trattative in corso per la risoluzione della situazione attuale della società. Nel caso in cui queste non vadano a buon fine, invito il presidente Massimo Giove a un confronto per discutere degli sviluppi futuri della squadra e trovare soluzioni che possano garantire la continuità del club e il bene della comunità tarantina.



È imperativo che ogni parte in causa, ognuno per le proprie competenze, si assuma le responsabilità e si impegni per risolvere le problematiche attuali, mettendo al centro l’interesse della città e dei tifosi».

TARANTO - Questa mattina, il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, insieme alla giunta e ai consiglieri, ha incontrato una delegazione dei gruppi della tifoseria rossoblù per discutere delle recenti vicende che coinvolgono il Taranto FC 1927.