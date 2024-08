Tensione in Ucraina: sirene antiaeree e esplosioni avvicinano Kiev, attacco ucraino in Russia

Drop of Light/Shutterstock

– Sirene antiaeree e esplosioni in avvicinamento alla capitale ucraina sono state segnalate da diversi testimoni e media locali. Nelle ultime ore, Kiev è stata nuovamente allertata per possibili attacchi in corso, con la popolazione che ha cercato rifugio nei rifugi antiaerei. La situazione rimane tesa, mentre le forze di difesa aerea ucraine sono all'opera per intercettare eventuali missili o droni in arrivo.

Attacco ucraino su Saratov ed Engels, ferita una donna

Nel frattempo, due città chiave della regione russa di Saratov, Saratov ed Engels, sono state colpite da droni ucraini, causando danni e feriti. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, un complesso residenziale nella città di Saratov è stato danneggiato dalla caduta di detriti dopo che i droni sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea russi.

Il governatore della regione, Roman Basurgin, ha comunicato tramite un post su Telegram che una donna è stata ferita gravemente e ricoverata in ospedale. "Una donna è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni", ha detto Basurgin, aggiungendo che le forze russe sono riuscite a neutralizzare parte della minaccia, ma che i detriti dei droni hanno provocato danni alle abitazioni.

L'intensificazione degli attacchi

L'attacco ai danni delle città russe sottolinea l'escalation del conflitto, che ha visto un aumento degli scontri anche sul territorio russo, particolarmente nelle zone vicine al confine con l'Ucraina. Saratov, sede di una base aerea strategica a Engels, è da mesi un obiettivo importante per le forze ucraine, soprattutto per la sua importanza logistica e militare.

La situazione sul campo è in continua evoluzione, con attacchi e controffensive che mantengono alta la tensione non solo in Ucraina, ma anche nelle regioni russe coinvolte.