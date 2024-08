Tentato strangolamento e rapina a Torre a Mare: arrestato il colpevole

Torre a Mare – Un grave episodio di violenza e rapina ha sconvolto la tranquillità di una notte a Torre a Mare. Un uomo ha tentato di strangolare e soffocare una ragazza con un lenzuolo, nel tentativo di impedirle di gridare, dopo essere stato sorpreso a rubare nella sua abitazione.

La Dinamica dei Fatti

L'incidente è avvenuto in piena notte, quando la ragazza ha sorpreso l'intruso nel suo appartamento. L'uomo, per zittirla, ha cercato di strangolarla e soffocarla. Quando si è accorto che la ragazza stava perdendo conoscenza, ha allentato la presa e ha richiesto il denaro custodito in casa, per poi darsi alla fuga.

L'Intervento delle Forze dell'Ordine

Ripresasi dallo shock e dai terribili momenti vissuti, la giovane donna ha chiamato immediatamente aiuto. Una volante della Polizia di Stato è intervenuta prontamente sul posto. Dopo aver raccolto la testimonianza della vittima, gli agenti si sono messi alla ricerca dell'uomo.

L'Arresto del Colpevole

Durante la ricognizione nella zona, i due agenti hanno notato un uomo sospetto, che si è rivelato essere un vicino di casa della ragazza. Sottoposto a controlli, l'uomo è stato trovato ancora in possesso di passamontagna, guanti e il denaro trafugato. Senza precedenti di polizia, è stato immediatamente tratto in arresto.