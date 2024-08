Il sindaco di Gallipoli e Flavio Briatore fanno pace dopo le polemiche sul caro prezzi in Puglia

BARI - Il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, e il noto imprenditore Flavio Briatore hanno fatto pace dopo le recenti polemiche riguardanti l'aumento dei prezzi in Puglia e nel Salento. Il primo cittadino ha invitato Briatore a visitare Gallipoli e la Puglia, dimostrando apertura e interesse per un dialogo costruttivo.Durante la trasmissione "Pomeriggio Cinque", Briatore ha sottolineato come il suo locale, il Twiga, abbia sempre contribuito a valorizzare il territorio, citando l'esempio di Forte dei Marmi dove impiega 150 lavoratori altamente qualificati durante la stagione estiva. Ha inoltre espresso la disponibilità a investire in Puglia se dovesse trovare delle opportunità interessanti.Questa riconciliazione potrebbe aprire nuove prospettive di sviluppo per la regione, favorendo un dialogo tra amministrazioni locali e imprenditori per migliorare l'offerta turistica e le opportunità economiche.