Torna a Gallipoli l’Apulia Sport Convention: la più grande manifestazione di fitness e sport del Sud Italia

GALLIPOLIIl 31 agosto e l'1 settembre, il Raffo Parco Gondar di Gallipoli ospiterà la terza edizione dell'“Apulia Sport Convention", il più grande evento di sport e fitness del Sud Italia. Con 6 aree tematiche dedicate a discipline sportive, fitness e wellness, l’evento accoglierà partecipanti di ogni età e livello. Ospiti speciali saranno la regina del fitness Jill Cooper e Mattia Zenzola, vincitore di Amici 2022.

Dalla mattina fino a sera, trainer e palestre offriranno una programmazione ricca di lezioni e attività, con una vasta gamma di discipline: fitness, danza, arti marziali, calisthenics, pole dance, beach volley e molto altro. Tra le novità, il "Trofeo Raffo Parco Gondar" presso lo Stadio Bianco di Gallipoli e il torneo di Beach Volley con la partecipazione della Polizia di Stato.

L'ingresso è gratuito per bambini e ragazzi fino a 12 anni, mentre per sportivi e visitatori i ticket sono disponibili online e in loco. Non mancheranno seminari informativi e corsi di formazione, tra cui il workshop sulla postura nello sport e il corso "Super Jump Intensity" tenuto da Jill Cooper.

Un’occasione unica per scoprire nuove discipline e vivere due giorni di pura energia e divertimento!

Info Ticket:

Sportivi: 8€ al giorno, 15€ per due giorni (con partecipazione a tutte le attività)

Visitatori: 5€ al giorno, 10€ per due giorni

Location: Gallipoli – Raffo Parco Gondar

Orari: 9:00 – 20:30

Per ulteriori informazioni e acquisto biglietti:

Ticket Online