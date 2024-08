Grave incidente a Margherita di Savoia: 54enne in codice rosso dopo schianto contro guardrail

MARGHERITA DI SAVOIA - Un uomo di 54 anni è rimasto gravemente ferito nella tarda serata di ieri in un incidente stradale avvenuto in viale Ofanto, alla periferia di Margherita di Savoia, nel nord Barese. L'auto che l'uomo stava guidando ha sbandato, finendo contro il guardrail. Sul posto è intervenuto il personale del 118, che ha soccorso e stabilizzato la vittima, poi trasportata in codice rosso all'ospedale Dimiccoli di Barletta, dove è attualmente ricoverata. La polizia locale ha avviato un'indagine per ricostruire la dinamica dell'incidente.