Torna nella sua edizione estiva il Carnevale di Meravigliosa Maschera: appuntamento al 28 agosto a Polignano a Mare

Salvatore Serripierri, Francesco Selicato, Franco Ventura, Cosimo Selicato, Rosangela Polignano, Nicola Fanelli e tutti i soci di Meravigliosa Maschera stanno provvedendo all’allestimento dei carri e all’intera organizzazione.



Fervono i preparativi per l’edizione estiva di una manifestazione che rientra annualmente nella programmazione degli eventi polignanesi, seguita anche dai residenti delle città limitrofe e da turisti. Infatti il Carnevale di Meravigliosa Maschera è da anni un appuntamento fisso del calendario invernale polignanese: l’evento ha sempre contribuito alla destagionalizzazione turistica della città di Polignano, con grande successo e risultati concreti, fino a diventare uno degli appuntamenti più attesi del territorio, di edizione in edizione. Anche per l’edizione estiva, la partecipazione in maschera è facoltativa: è possibile, infatti, aderire in maschera con costumi che richiamano il celebre carnevale di Rio o meno. Tutti sono invitati a partecipare alla nota iniziativa che, anche quest’anno, è patrocinata dal Comune di Polignano a Mare.

POLIGNANO A MARE - In attesa della sua XX edizione, il Carnevale dell’associazione Meravigliosa Maschera Polignanese torna nella sua versione estiva. Appuntamento al 28 agosto a partire dalle 18.30: evento gratuito e per ogni fascia di età. Torna il divertimento targato Meravigliosa Maschera all’insegna dei colori, intrattenimento, maschere e musica. L’iniziativa prenderà avvio alle 18.30 con la sfilata dei carri a partire da via Deledda, analogamente all’edizione invernale. La sfilata proseguirà per via Martiri di Dogali per poi concludersi in prossimità di piazza Aldo Moro. Nel corso della sfilata si alterneranno spettacoli e giochi di animazione a cura di Lorenzo Torres, che proseguiranno anche in piazza Aldo Moro, dove la serata verrà condotta dal presidente di Meravigliosa Maschera Michele Serripierri e dalla giornalista Tina Raucci. Regia e audio dell’evento sono a cura dell’Abbatepaolo Service di Gianni Abbatepaolo. Successivamente grande attesa per l’esibizione di Antonio da Costa e della Banda du Sol, in programma alle 21 in piazza Aldo Moro.