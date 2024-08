Real Time, Lodovica Comello e Enzo Miccio tornano con "Spose in affari''

Dal 28 agosto, ogni mercoledì alle 21:30, arrivano in prima TV assoluta su Real Time i nuovi episodi di “SPOSE IN AFFARI”, il programma prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery che intreccia il mondo degli abiti da sposa con le avvincenti dinamiche delle aste. Gli immancabili padroni di casa saranno la conduttrice e attrice Lodovica Comello e l’indiscusso Re dei wedding planner Enzo Miccio.

Ormai è risaputo che negli armadi di tutta Italia si nascondono abiti da sposa che rappresentano, per chi li possiede, grandi sogni realizzati o terribili incubi da dimenticare. Usati al massimo una volta, potranno ora avere una seconda vita e rendere felici tante promesse spose, oltre ai portafogli di chi decide di liberarsene mettendoli all’asta.

In ogni puntata verranno venduti tre diversi abiti e un gruppo di future spose decise e “agguerrite” avranno un unico obiettivo: aggiudicarsi all’asta l'abito perfetto per il loro grande giorno. Le venditrici saranno donne di ogni età, ognuna con una storia da raccontare. A stabilire il valore degli abiti sarà Enzo, mentre Lodovica, con la grazia e l’ironia che la contraddistinguono, condurrà le aste e guiderà le spose nel loro acquisto. Uno dei tre abiti sarà il cosiddetto “abito al buio”: un vestito scovato da Enzo che, grazie alla sua expertise, subirà una trasformazione straordinaria e diventerà un pezzo unico e irripetibile. Al termine di ogni asta la sposa che sarà riuscita ad aggiudicarsi la vendita, indosserà il suo “nuovo” abito di fronte ad amici e parenti.