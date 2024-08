'Torna Revolution!', domani a San Vito dei Normanni l'evento targato Taberna Libraria Latiano nella Piazzetta di Via Crispi

SAN VITO DEI NORMANNI - Reduce dalla fantastica tre giorni del 6, 7 e 8 agosto a Mesagne, San Michele Salentino e Costa Merlata di Ostuni il Taberna Libraria tour è pronto a vivere un nuovo appuntamento con Revolution, una travolgente rivoluzione!!!, la convinta ed entusiasmante forma che la Taberna Libraria di Latiano ha inteso conferire alla variante rivista e rinnovata del sorprendente format “Accordi…amo…ci”, l’evento esclusivo che riaccende la macchina del tempo con cui gli spettatori sono traghettati tra ricordi, eventi e momenti storici con curiosità sempre diverse in ogni serata, così come piace agli organizzatori, e con la conduzione affidata al giornalista brindisino Nico Lorusso affiancato dal Responsabile Area Eventi della Taberna Libraria Paolo Legrottaglie.Revolution torna quindi lunedì 12 agosto presso la Piazzetta di Via Crispi a San Vito dei Normanni a partire dalle ore 21:00, una serata organizzata per volontà della Sindaca Silvana Errico e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura Alessandra Pennella.La versione 2.0 di quel rigenerante tuffo nell’incanto e nelle sonorità degli anni Sessanta e Settanta, ritorna quindi impreziosito, per l’occasione, da sfavillanti e sorprendenti novità dal mondo del cinema, della Tv, dell’arte e soprattutto della musica. Il tutto condito con quella ricerca musicale e rigorosamente d’annata proposta, con un nuovo e rivisto programma, proposto dal vivo. Distinti e rivoluzionari obiettivi quindi per il nuovissimo appuntamento della rassegna letteraria "Cultura, Spettacolo e..." firmata in collaborazione con De Vivo Home Design, SummerTime – Animazione & Spettacolo e Reale Mutua di F.e M. Calò.: 338/43.08.881 e 349/71.85.690