Tragedia a Bari: 84enne uccide la moglie malata e si toglie la vita

BARI - Un dramma familiare ha scosso la città di Bari nel tardo pomeriggio di oggi. In via Lucarelli, un uomo di 84 anni ha ucciso con una pistola la moglie di 83 anni, da tempo malata e costretta a letto, per poi suicidarsi. L'arma del delitto è stata sequestrata.

Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano avrebbe compiuto il gesto disperato presumibilmente a causa della lunga sofferenza della moglie, ormai allettata da tempo. L'esatta dinamica dei fatti è ancora al vaglio degli inquirenti. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, a seguito di una segnalazione.

A fare la macabra scoperta è stato il figlio della coppia, che ha trovato i corpi senza vita dei genitori. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire i dettagli di questa tragica vicenda.