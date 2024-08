Sempre più presenti sul territorio della BAT: i Carabinieri controllano oltre 800 persone dall'inizio del mese

BARLETTA - ANDRIA - TRANI - I Carabinieri del Comando Provinciale di Barletta-Andria-Trani (BAT) hanno intensificato le operazioni di controllo sul territorio, effettuando numerosi interventi finalizzati al contrasto di reati legati a sostanze stupefacenti, violazioni al Codice della Strada e per garantire una maggiore sicurezza, specialmente nelle ore serali.Le pattuglie sono state particolarmente presenti nelle aree turistiche, al fine di prevenire crimini come furti con strappo e furti in abitazioni ed esercizi commerciali. In particolare, nel territorio di Andria, che include i comuni di Spinazzola, Minervino Murge e Canosa di Puglia, sono state elevate 70 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, 4 persone sono state segnalate per guida in stato di ebbrezza, e 36 persone per uso personale di sostanze stupefacenti.Nelle aree costiere di Margherita di Savoia, la presenza dei Carabinieri è stata rafforzata per prevenire reati connessi alla stagione turistica. Nella zona Ofantina, i militari hanno concentrato i controlli nei luoghi di aggregazione pubblica come piazze e aree di intrattenimento.Per quanto riguarda il contrasto allo spaccio di stupefacenti, la Compagnia Carabinieri di Barletta ha segnalato 11 persone alla Prefettura per consumo personale di droga. Inoltre, durante i controlli stradali, sono state identificate 513 persone a bordo di 340 veicoli, con 63 sanzioni elevate, il ritiro di 5 patenti, 8 carte di circolazione e il sequestro di 3 veicoli.Nel territorio di Trani, i Carabinieri hanno identificato 310 persone e ispezionato 230 veicoli, elevando 58 sanzioni e segnalando 20 persone per uso personale di stupefacenti. Queste operazioni dimostrano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto della legge sul territorio della BAT.