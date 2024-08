Tragedia a Cisternino: morto 55enne intrappolato nelle macerie di un trullo esploso

CISTERNINO - È stato ritrovato senza vita Nicola Salatino, il 55enne rimasto intrappolato sotto le macerie in seguito all'esplosione avvenuta questa mattina in un trullo nelle campagne di Cisternino, in provincia di Brindisi.Salatino, originario della provincia di Bari, si trovava in vacanza nella Valle d'Itria con sua moglie di 53 anni. La coppia stava soggiornando in un complesso di trulli, quando si è verificata la tragica esplosione, causata probabilmente da una fuga di gas. La deflagrazione ha intrappolato l'uomo sotto le macerie per oltre tre ore. Nonostante i tentativi disperati dei soccorritori, ogni sforzo per rianimarlo si è rivelato vano.La moglie di Salatino è stata trasportata d'urgenza al centro ustioni dell'ospedale Perrino di Brindisi, dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata. Il dolore per la perdita del marito è amplificato dal fatto che Salatino avrebbe festeggiato il suo compleanno tra due giorni.Sul luogo dell'incidente, le squadre dei vigili del fuoco stanno proseguendo le operazioni di messa in sicurezza dell'area, mentre si indaga per determinare le cause esatte dell'esplosione. Questa tragedia ha scosso profondamente la comunità locale e coloro che conoscevano Salatino.