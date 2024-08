Incidente stradale sulla Provinciale tra Ugento e Melissano: tre feriti, due in gravi condizioni

UGENTO - Un grave incidente stradale si è verificato la scorsa notte sulla strada provinciale che collega Ugento a Melissano, in provincia di Lecce, lasciando tre persone ferite, due delle quali in condizioni critiche.L'incidente, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento, ha coinvolto una Lancia Y e una Fiat Panda. Nella Lancia viaggiavano due fidanzati di 38 anni, residenti a Presicce-Acquarica del Capo, che hanno riportato gravi ferite. Entrambi sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati d'urgenza all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, dove sono attualmente ricoverati in condizioni preoccupanti.Il passeggero della Fiat Panda è stato invece trasportato all'ospedale di Gallipoli, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni. Fortunatamente, le altre due persone che si trovavano a bordo della Panda sono rimaste illese.I carabinieri stanno conducendo le indagini per chiarire le cause e la dinamica esatta dell'incidente.