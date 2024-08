Tragedia sul Gargano: ex consigliere comunale annega a Marina di Lesina

MARINA DI LESINA – Onorato D’Amato, 70 anni, ex consigliere comunale di Poggio Imperiale ed ex funzionario della prefettura di Foggia, è morto annegato nella giornata di ieri mentre faceva il bagno in località Acquarotta.L’allarme è stato lanciato dalla moglie, che ha immediatamente richiesto aiuto. L’ipotesi più probabile è che D’Amato sia stato colpito da un malore mentre si trovava in acqua. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, con un’ambulanza del 118 e un elisoccorso. Purtroppo, nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione, non c'è stato nulla da fare e il decesso dell'uomo è stato constatato sul luogo.La comunità di Poggio Imperiale è sotto shock per la perdita di una figura conosciuta e rispettata, mentre le autorità continuano a indagare per fare piena luce sulle circostanze della tragedia.