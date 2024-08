Tragedia sulla Nardò-Gallipoli: una donna perde la vita in un terribile scontro tra auto

NARDO' - Un grave incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio sulla strada che collega Nardò a Gallipoli, nei pressi dello svincolo per Sannicola, alle porte della città salentina. Il violento impatto tra due auto ha causato la morte di una donna di 78 anni, mentre altre tre persone, un padre e i suoi due figli, sono rimaste ferite.Sul luogo dell'incidente sono immediatamente intervenuti i carabinieri e i soccorsi. Le condizioni dei feriti non sono ancora state rese note, ma tutti sono stati trasportati d'urgenza in ospedale. Al momento, le dinamiche esatte dello scontro restano ancora da chiarire, e le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire l'accaduto.L'incidente ha lasciato sgomenta la comunità locale, già provata da precedenti episodi simili lungo questo tratto di strada. La sicurezza sulla Nardò-Gallipoli è da tempo motivo di preoccupazione, e questo nuovo tragico episodio riaccende il dibattito sulla necessità di misure preventive per ridurre i rischi sulla rete viaria locale.