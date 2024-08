Il Salento International Film Festival è anche 'Business'

Infrastrutture solide: Accesso a una rete avanzata di trasporti e comunicazioni.

Mercato finanziario globale: Opportunità di investimento in un hub finanziario di livello mondiale.

Accesso privilegiato alla Cina continentale: Punti di ingresso diretti nel vasto mercato cinese.

Regime fiscale favorevole: Tassazione competitiva e incentivi per le imprese.

Ambiente favorevole alle imprese: Politiche orientate al business e supporto governativo.

Stato di diritto affidabile: Sistema legale indipendente e solido.

Porto franco: Strutture per il commercio e la logistica senza dazi.

Comunità internazionale vivace: Rete globale di imprese e professionisti.

Supporto tecnologico e finanziario: Incentivi e agevolazioni per startup e imprese straniere, incluse quelle al 100% italiane.

Saranno presenti i rappresentanti Governativi dell'Hong Kong Economic and Trade Office, dell'Hong Kong Trade Development Council e di Invest Hong Kong, che condivideranno gli ultimi aggiornamenti sulle opportunità di business e forniranno un'analisi approfondita dei settori rappresentati dai partecipanti.



Vi aspettiamo il 12 Settembre alle ore 17:30 presso Palazzo dei Principi Gallone a Tricase.

Hong Kong Business Meeting: un'opportunità imperdibile per l'espansione internazionale delle vostre imprese.



Dopo il meeting, vi invitiamo a partecipare al rinfresco nella Sala Stucchi di Palazzo dei Principi Gallone. Sarà un'ottima occasione per fare networking informale mentre gustate deliziosi cocktail e aperitivi.



Sarei molto lieto di poter contare sulla vostra partecipazione e vi invito a confermare la vostra presenza entro il 10 Settembre tramite e-mail a



Per qualsiasi ulteriore informazione, non esitare a contattarmi.

TRICASE - Hong Kong rappresenta un partner storico e strategico per il commercio italiano in Asia. Con la presenza di centinaia di aziende italiane che alimentano significativi scambi con la Cina e il sud-est asiatico, Hong Kong rimane un punto cruciale per il rilancio delle nostre esportazioni e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.Hong Kong, motore trainante dell'economia asiatica, offre incentivi e nuove opportunità per le aziende e i talenti italiani. L'appuntamento, giunto alla sua nona edizione consecutiva all'interno del Salento International Film Festival, è rivolto alle imprese salentine interessate ad esplorare le opportunità offerte da Hong Kong, piattaforma commerciale ideale per entrare nei mercati asiatici.Il meeting è indirizzato a dirigenti d'azienda, piccole e medie imprese, fornitori di servizi, economisti, accademici, interessati a entrare in contatto con il mondo imprenditoriale di Hong Kong.Perché partecipare: