Trasporti, Ciliento: “RFI ha aggiudicato i lavori per la fermata Ospedale di Barletta''

Un’altra buona notizia per il sistema trasporti della Regione Puglia arriva da Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS) che ha aggiudicato la gara d’appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione della nuova fermata Ospedale di Barletta. Un investimento complessivo di 22 milioni di euro finanziati con fondi nazionali, che porterà alla realizzazione di nuova fermata fra la stazione di Barletta Centrale e la fermata di Canne della Battaglia sulla tratta Barletta–Canosa di Puglia. Per rendere meglio accessibile la nuova fermata, l’intervento prevede una nuova viabilità che si collegherà al tessuto viario esistente, un ampio parcheggio, fermata bus/navetta e un percorso ciclabile per il collegamento con il sistema di mobilità ciclabile urbana prevista nel PUMS di Barletta, tra le altre cose. Ultimazione dei lavori entro il 2026.

“L’importanza della fermata Ospedale di Barletta è insista nel suo nome, poiché essa è stata pensata proprio per rendere più facilmente raggiungibile, anche con il mezzo pubblico, l’Ospedale Dimiccoli, che raccoglie un bacino di utenza da tutta la provincia e non solo – ha commentato l’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento -. La fermata costituirà un nodo di interscambio modale, treno-bus, treno-auto privata, treno–bici, in linea con gli obiettivi di sviluppo di un sistema di trasporto integrato e sostenibile che la Regione Puglia persegue in accordo con RFI e le società di trasporto. Verrà così potenziato il collegamento ferroviario metropolitano con la stazione di Barletta Centrale per una migliore connessione periferia-centro tramite trasporto pubblico collettivo.”