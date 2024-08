Rachele Di Tacchio è Miss Sport Givova Puglia

BARI - Rachele Di Tacchio, 18enne di Corato, studentessa del liceo coreutico, ballerina e modella dall’età di tre anni, ragazza immagine e delle arti performative con il sogno di entrare a far parte nel mondo dello spettacolo e della televisione ma anche determinata a studiare scienze motorie.È lei la ragazza pugliese che incarna il dinamismo e i valori che solo l'attività sportiva è capace di trasmettere e la vincitrice della fascia di Miss Sport Givova Puglia.Se l'è aggiudicata nel corso della finale regionale di Miss Italia che si è tenuta giovedì 1 agosto in Piazza Rotonda a Quasano, borgo turistico situato tra le campagne della bassa Murgia ed appartente al territorio di Toritto.L'organizzazione è stata firmata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Toritto e con la collaborazione della Pro Loco di Toritto Quasano.Il verdetto è arrivato per decisione della giuria presieduta da Dionisio Rotunno, sindaco di Toritto, e composta da: Marianna Scarangella, assessora alla cultura e al turismo di Toritto; Paola Abbrescia, responsabile settore affari generali del Comune di Toritto; Stefania Buccomino, presidente della Pro Loco di Toritto - Quasano; Michelangelo De Chirico, sindaco di Terlizzi; Marisa Romeo, consigliera delegata alla cultura e al turismo del Comune di Binetto; Mariagrazia Mongelli, esperta in bellezze artistico-culturali; Katrin Quaratino, Miss Puglia 2023; Elena Sarcina, Miss Givova Sport Puglia 2023; Isabella Lapenna, Miss Miluna Puglia 2023; Bianca Panebianco della Gioielleria Panebianco di Bitonto per Miluna Gioielli.A condurre la serata è stato Christian Binetti, apprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antenna Sud; da sempre vicino a tematiche sociali, ha portato sul palco la poesia "A tutte le donne", l'inno alla forza femminile di Alda Merini. Al suo fianco Carlotta Buzzacchino, Miss Eleganza Puglia 2023, e Irene Sabelli, Miss Faraglioni di Puglia Mattinata 2023. Ospite il campione paraolimpico di taekwondo Michele Cianciotto.Ad allietare la serata sono state la superba voce di Annalisa Marella, in arte Deva, che ha dedicato un tributo all’indimenticabile Mia Martini, e l'attrice comica Lilia Pierno, suocera di Checco Zalone in "Quo vado" e protagonista della puntata di Forum più visualizzata, con le sue esilaranti incursioni.L'hair style delle ragazze provenienti da tutta la Puglia è stato curato da Teresa Coiffeur di Bisceglie e da Giuseppe Sifanno Hair Couture con sede a Bitonto e Milano, ovvero dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.Si ringrazia: LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez Bat, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta.